Nina Moric, malore a Zanzibar/ Come sta? “Ho passato una brutta giornata”

Nelle scorse ore, Nina Moric ha accusato un malore mentre si trovava in vacanza a Zanzibar. La notizia ha immediatamente fatto il giro dei social, ma poche ore fa è stata proprio la modella croata a rassicurare i suoi fan. “Ho passato una brutta giornata”, ha rivelato Nina Moric con una breve clip pubblicata su Instagram Story. “Ho bevuto istintivamente un bicchiere d’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un abbraccio”. Le parole della Moric hanno così rassicurato tutti i follower in attesa di notizie e che nelle scorse ore, in mancanza di news sul suo stato di salute, non hanno potuto fare altro che preoccuparsi. L’ex di Fabrizio Corona si trova a Zanzibar da qualche giorno assieme al figlio Carlos – nato dal suo matrimonio con l’ex re dei paparazzi – e l’attuale compagno Luigi Favoloso. Dopo i contrasti degli anni scorsi, fra i due è tornato il sereno e la coppia si sta attualmente godendo il meritato periodo di vacanza.

Solo un grosso spavento

Solo attimi di paura per Nina Moric e la sua famiglia in vacanza a Zanzibar. La modella croata ha confermato di stare bene e che il piccolo malore vissuto nelle scorse ore sarebbe stato causato soltanto dall’ingestione involontaria di acqua dal rubinetto. Proprio nel paese africano, che la modella croata ha recentemente definito sui social come “A little taste of paradise…” (Un piccolo assaggio di paradiso, ndr), è spesso sconsigliata l’assunzione di acqua dal rubinetto, poiché in alcune zone potrebbe non essere potabile. In casi estremi, i medici consigliano infatti di sottoporre l’acqua a bollitura prima di poterla consumare in tutta sicurezza, oppure disinfettarla mediante l’uso di apposite pastiglie. Tuttavia, quella di Nina Moric sarebbe stata semplicemente una svista causata dalla disattenzione e fortunatamente, dopo le cure del caso, la modella croata è potuta tornare a godersi le sue meritate vacanze con la famiglia.

