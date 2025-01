Nina Soldano, l’amatissima attrice che presta il volto a Marina Giordano di Un posto al sole, ha vissuto diversi drammi e momenti di difficoltà. Ospite di Storie di Donne al Bivio da Monica Setta, l’attrice ha confessato per la prima volta dopo 37 anni di aver abortito. Una scelta difficilissima arrivata un momento particolare della sua vita quando aveva soli 24 anni e lavorava nel programma cult “Indietro tutta”. “Persi il mio bimbo spontaneamente e poi non sono più rimasta incinta” – ha raccontato l’attrice che ha deciso di rivelare questo doloroso dettaglio della sua vita a distanza di tantissimi anni. “Oggi a 61 anni sono serena e nel mio inconscio avevo il desiderio di dirlo” – ha detto l’attrice che non nasconde che quella scelta è stata tra i dolori più grandi della sua vita di cui ha sempre preferito non parlare per non rivivere e far riemergere la sofferenza.

Non solo, l’attrice nel 2005 ha dovuto lottare contro un terribile tumore all’utero che ha richiesto un intervento molto delicato. Anche in quell’occasione Nina ha preferito non raccontare nulla visto che era anche impegnata sul set di Un posto al sole, ma fortunatamente è andato tutto per il meglio.

Perchè Nina Soldano di Un posto al sole non può avere figli?

L’attrice Nina Soldano parlando della malattia che l’ha colpito ha rivelato dalle pagine del settimanale Nuovo anche di essersi sottoposta ad una operazione per asportare una massa tumorale formatasi all’utero. “Mi sottoposi a una serie di accertamenti fin ad una operazione durata circa tre ore” – ha raccontato l’attrice che ricordando quel periodo così difficile della sua vita ha ammesso “mi sono sentita una miracolta perchè non ho dovuto fare la chemioterapia”.

Oggi l’attrice è guarita, ha sconfitto il cancro e può tirare un sospiro di sollievo. “La salute è la cosa più importante” – ha detto l’attrice che sulla sua pelle ha vissuto il dramma.

