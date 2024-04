Nina Soldano: malattia e guarigione/ “Subii un’operazione di tre ore per un tumore all’utero”

Malattia Nina Soldano: in passato dovette fare i conti con un tumore all’utero, oggi però sembra tutto superato

Forse non tutti sanno che nel 2005 la celebre attrice Nina Soldano ha dovuto fare i conti con una brutta malattia: un tumore all’utero, per il quale si è dovuta sottoporre ad una delicata operazione di tre ore. All’epoca Nina mantenne tutto segreto, continuando a lavorare sul set di Un Posto al Sole. A quasi vent’anni di distanza dall’operazione per il tumore, pare che l’attrice sia completamente guarita.

Moana Pozzi, la mamma: “Morì di tumore in soli 7 mesi, odiava cimiteri”/ “In ospedale vedeva la nonna morta”

In una intervista rilasciata qualche tempo fa al magazine “Nuovo”, tornando sul periodo della malattia, aveva confidato: “Mi fu asportata una massa tumorale all’utero. Mi sottoposi a una serie di accertamenti a Roma e, nel frattempo, andavo ogni giorno a Napoli per girare la soap. Sul set sorridevo a tutti, cercavo di non far trapelare il mio malessere, ma avevo una grande angoscia nel cuore per l’intervento che avrei dovuto subire entro pochi giorni”.

Enrica Bonaccorti e l'aborto: il dramma del figlio perso l'annuncio in tv/ La tragica scoperta in camerino

Nina Soldano, la malattia le ha insegnato una cosa importante: “La salute è la cosa che conta di più e poi…”

Nina Soldano ha ricordato che, a causa del tumore, si è dovuta sottoporre ad un’operazione di tre ore. Un’operazione lunga e delicata, che le aveva inevitabilmente destato grande preoccupazione. “Rimasi circa tre ore sotto ai ferri. Ma mi sentivo una miracolata perché non ho avuto bisogno di fare la chemioterapia. Oggi posso tirare un sospiro di sollievo, mi sento più che mai rinata e sto bene”, ha detto.

“La salute è la cosa più importante, non ci sono soldi che tengano. L’ho scoperto sulla mia pelle ed è un insegnamento che mi tengo stretto”. Nina Soldano, malgrado la malattia, ha continuato a rispettare ogni impegno lavorativo, superando se stessa in un periodo così difficile per lei. La passione per la recitazione e per il suo lavoro, hanno rappresentato un punto fermo per affrontare e vincere le paure.

Serena Bortone “Da piccola presentavo spettacoli in parrocchia”/ “Le amicizie sono decisive per me”

© RIPRODUZIONE RISERVATA