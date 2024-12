Nina Zilli sarà una delle protagoniste come cantanti nello show Il Volo Tutti per Uno, programma tv che andrà in scena sabato 14 Dicembre 2024 in prima serata. Nina Zilli è una nota cantante italiana ed è protagonista da tempo della relazione con il cantante di successo Daniele Lazzarin, in arte Danti. Andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è.

Daniele Lazzarin è nato a Desio nel 1981 ed è conosciuto con il nome d’arte Danti. La sua carriera musicale è iniziata fin da giovanissimo dove si è dedicato senza sosta al rap, una delle sue più grandi passioni. Per diverso tempo abbiamo conosciuto Daniele per le sue abilità di creare brani di generi totalmente diversi. Nel corso della sua carriera ha messo in mostra diversi album e singoli di successo.

Tra le altre cose ha scritto un brano anche per artisti della nuova generazione come J-Ax, Fabri Fibra e infine Fabio Rovazzi e sicuramente questi successi hanno contribuito a esaltare e far conoscere il suo nome. A differenza di tanti altri colleghi Daniele resta molto distaccato dal mondo del gossip e tende a restare molto riservato.

Nina Zilli e il suo rapporto con Daniele Lazzarin

Nina Zilli e Daniele Lazzarin stanno insieme dal 2019 e dalla loro unione è nata la piccola Olimpia. I due sono molto uniti e in una recente intervista a La Volta Buona ha raccontato rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Il nostro primo incontro? Beh, cantai una canzone con lui e J-Az, ma in realtà ci conoscevamo da prima. E’ davvero carino”.

Nina ha raccontato che quando ha saputo che sarebbe diventato padre Danti si è commosso e lei sorridente ha raccontato: “Ha pianto tantissimo, non mi fece neanche finire la frase“, la chiosa da parte della cantante. Nina Zilli ha avuto una lunga storia con il collega Neffa prima di iniziare questo rapporto con Daniele Lazzarin.

Nina Zilli è pazza del compagno e in una lunga intervista a Lacremaonline ha raccontato di quanto sia legata al suo compagno e di come abbia portato amore nella sua vita: “L’amore è una matrice che muove tutto, è una forza interiore che ci fa andare avanti e che tutti abbiamo”, ha spiegato la donna. I due sono apparsi recentemente e sono senza dubbio più uniti che mai.