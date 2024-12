Il Volo – Tutti per uno: oggi in replica la seconda serata dall’Arena di Verona

Dopo il successo ottenuto con la replica della prima puntata, oggi sabato 7 dicembre, canale 5 trasmette, in prima serata, la replica della seconda serata de “Il Volo – Tutti per uno”, lo spettacolo organizzato all’Arena di Verona per festeggiare i 15 anni di carriera di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Oltre a poter ascoltare le belle voci dei ragazzi de Il Volo che hanno conquistato non solo il pubblico italiano, ma anche il mondo, nel corso della serata, sul palco dell’Arena di Verona, arriveranno amici e colleghi di Piero, Gianluca e Ignazio per duetti davvero imperdibili e indimenticabili.

"Vincenzo Palumbo sparò per uccidere Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella"/ Ergastolo confermato in appello

Protagonista assoluta della serata sarà la musica. Il Volo si esibirà non solo sui grandi successi del proprio repertorio, ma anche sulle basi dei grandi successi dei vari ospiti con cui duetteranno, ma chi sono gli ospiti della seconda serata de Il Volo – Tutti per uno?

Gli ospiti della seconda serata de Il Volo – Tutti per uno

Sono tanti gli ospiti della seconda serata de Il Volo – Tutti per uno che questa sera regaleranno una vigilia dell’Immacolata particolare al pubblico di canale 5. Ad aprire la serata esibendosi sia da sola che in duetto con Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto sarà la rocker italiana più famosa ovvero Gianna Nannini, ma non sarà lei l’unica star che salirà sul palco dell’Arena di Verona.

Giulia Salemi chiede aiuto a Silvia Toffanin: "Convinci mia mamma Fariba Tehrani a..."/ Lacrime a Verissimo

Nel corso della serata, infatti, sul palco della splendida location, insieme ai padroni di casa de Il Volo, si alterneranno Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Giuseppe Fiorello.

La scaletta della seconda serata de Il Volo – Tutti per uno

Tanti i brani in scaletta in questa serata speciale de Il Volo – Tutti per uno che si preannuncia imperdibile per i fan dei tre artisti, ma anche per gli appassionati di musica. Ecco la scaletta completa della serata:

Un amore così grande

Meravigliosa creatura (con Gianna Nannini)

Sei nell’anima (con Gianna Nannini)

Bello e impossibile (con Gianna Nannini)

Un’estate italiana (con Gianna Nannini)

Almeno tu nell’universo

Mattinata

The power of love

La vita

Tu (con Umberto Tozzi)

Libiamo ne’ lieti calici (con Nina Solodovnikova)

Eleanor Rigby

Capolavoro

L’immensità

Solo per te (con Giuliano Sangiorgi)

Donna amante mia (con Umberto Tozzi)

Le tasche piene di sassi (con Enrico Nigiotti)

Ancora

Nel blu dipinto di blu

Saturno e Venere (con Irama)

Nelle tue mani

Say something (con Clara)

La notte

Io voglio te (Gianna Nannini)

Wicked Game (con i Santi Francesi)

Nessun dorma

Frammenti di universo

Come vedere in diretta streaming Il Volo – Tutti per uno

Al termine dell’appuntamento quotidiano di Striscia la Notizia, a partire dalle 21.30, su canale 5, è possibile seguire la diretta televisiva de Il Volo – Tutti per uno. Con Mediaset Infinity, invece, è possibile seguire contemporaneamente la diretta streaming oppure farlo in un momento successivo. Per farlo, basta collegarsi al sito o scaricare l’apposita applicazione.

STREAMING PRIMA DELLA SCALA 2024, LA FORZA DEL DESTINO/ Come vederla in diretta tv su Rai 1, online e radio