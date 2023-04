Nina Zilli incinta aspetta una bambina/ Il gender reveal a Felicissima Sera: qual è il nome scelto

Nina Zilli è incinta di una femminuccia: la rivelazione in diretta a Felicissima Sera

“La gravidanza è uno dei momenti più emozionanti per una coppia, ma uno dei primi dubbi che nasce nella coppia è: sarà maschio o sarà femmina?” Sono queste le parole con le quali Pio e Amedeo, in diretta a Felicissima Sera, annunciano l’arrivo in studio di Nina Zilli e del suo compagno Daniele Lazzarin, noto anche come Danti. La coppia ha infatti deciso di rivelare proprio nel programma del duo comico il sesso del bebè in arrivo.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Solo qualche mese fa Nina Zilli annunciava con gioia di essere incinta e oggi, al settimo mese di gravidanza, svela pubblicamente non solo il sesso del bambino, ma anche il nome scelto. La celebre cantante e il suo compagno aspettano una bambina, e il nome scelto è Anna Blue. Una grande gioia per la coppia, che ha deciso di condividere col pubblico di Canale 5 questo speciale momento, accompagnato anche dal famoso palloncino del gender reveal e canzone neomelodica perfetta per il momento.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA