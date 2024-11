Nina Zilli: dal ritiro al rientro a Ballando con le stelle 2024

Nina Zilli è pronta a rientrare a Ballando con le stelle 2024 durante la puntata del 30 novembre durante la quale ci sarà il ripescaggio. Durante le prima puntate della trasmissione di Milly Carlucci, Nina Zilli ha stupito tutti dimostrando di avere tutte le carte in regola per arrivare in fondo alla competizione. Tuttavia, una serie di infortuni non facilmente risolvibili, hanno costretto la cantante ad alzare bandiera bianca e a ritirarsi per poter osservare un periodo di riposo e riprendersi totalmente. «Non posso più ballare, devo proprio fermarmi per recuperare» e così ha fatto la cantante che ha già ricominciato ad allenarsi insieme al maestro Pasquale La Rocca.

Il ritiro momentaneo, dunque, è servito alla cantante a rimettersi per poter sperare di rientrare con il ripescaggio e giocarsi il tutto per tutto nelle ultime puntate, ma come sta realmente, oggi, Nina Zilli?

Nina Zilli torna in pista a Ballando con le stelle 2024: ecco come sta

Come accaduto in altre edizioni di Ballando con le stelle, gli infortuni hanno messo temporaneamente ko Nina Zilli che, però, è riuscita a mantenere la promessa. Durante l’annuncio del ritiro, infatti, aveva promesso che sarebbe tornata il 30 novembre con la puntata del ripescaggio e, così, questa sera, scenderà in pista per provare a tornare in gara.

Dopo la fatica fatta nelle ultime puntate a cui ha partecipato prima del ritiro, la cantante pare essersi ripresa dagli infortuni che non le hanno dato tregua prima del ritiro. Il riposo forzato, tuttavia, sembra abbia giovato alla Zilli che, come ha annunciato ai microfoni di Francesca Fialdini nel salotto del programma “Da noi a ruota libera”, insieme a Pasquale Rocca, è pronta a tornare “con il coltello tra i denti” avendo come obiettivo quello di vincere il ripescaggio.