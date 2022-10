Nina Zilli, la gaffe al Festival di Sanremo 2018/ “Arrivata sul palco scivolai e il pubblico…”

Nina Zilli e la caduta a Sanremo 2018: il racconto a Oggi è un altro giorno

Nina Zilli è ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno del 19 ottobre 2022. La celebre cantante racconta i suoi esordi, gli studi di canto lirico da soprano e la scelta di chiamarsi Nina in onore di Nina Simone, artista di cui si dice affascinata non solo per la sua musica ma anche per la sua complessa vita. In studio vanno poi le immagini delle sue partecipazioni al Festival di Sanremo e la cantante svela che ce n’è uno su tutti che le ha lasciato un ricordo simpatico ma, al tempo, non piacevole.

“Era Sanremo del 2018. Antonella Clerici mi chiamò sul palco, io arrivai e scivolai sul palco… avevo questi tacchi… – racconta in diretta la Zilli, che continua – Per fortuna in quel momento mi inquadrarono dall’alto e da casa non capirono. Il pubblico in teatro però se ne accorse e infatti si sente nell’immagine un ‘oooh’.”

Nina Zilli: “Sanremo 2018? Fu una performance difficile”

Il racconto di Nina Zilli su quel particolare episodio a Sanremo continua. A Oggi è un altro giorno la cantante svela che dopo quella gaffe, l’esibizione si è rivelata più complicata: “Si vede infatti che sono sudata, tutta lucida, era proprio per quello che era accaduto poco prima”, ha concluso la Zilli sulla vicenda.

