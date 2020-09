Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi/ Podio sfiorato, riuscirà il miracolo oggi a Ballando con le Stelle?

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi hanno fatto il botto nella prima puntata di Ballando con le stelle. Con ben 37 punti la coppia ha portato a casa il quarto posto sabato scorso fermandosi ad un solo punto dal terzo e, quindi, dal podio, riusciranno in questo miracolo questa sera? La scorsa settimana l’attore si è preparato con una camicia a fiori dietro le quinte della sua sala prova per registrare il video di presentazione in cui inizia dicendo che il suo ‘Ninetto è nato un po’ così’, suo padre ha fatto tanti sacrifici e la fame era tanta e per questo lui non ha mai avuto un sogno convinto che con una famiglia così povera non avrebbe potuto aspirare a tanto. Un giorno tutto cambiò con il suo incontro con Pierpaolo Pasolini. Lui diventò tutto e a sedici anni la sua vita è cambiata.

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, così una settimana fa

Ninetto Davoli continua a fare spettacolo ed è pronto a mettersi in gioco sul palco di Ballando con le Stelle. Ornella Boccafoschi lo segue e con lui si diverte molto tanto da scommettere che saprà stupire. Dopo una sorta di monologo, la coppia si è lanciato in un movimentato merengue che Ninetto Davoli ha saputo portare bene a casa mandando in visibilio la giuria di Milly Carlucci. Zazzaroni era convinto che avesse frequentato la stessa scuola di Razzi perché non ha ballato molto ma ha tanta allegria, dovrà migliorare. Di altra idea la presidentessa Carolyn Smith che ha visto in lui ironia ed allegria ma un po’ di delusione perché Ninetto Davoli sa davvero fare meglio. Anche Fabio Canino non è rimasto colpito perché è lei che ha fatto i passi non certo lui a cui consiglia ‘poche chiacchiere e più passi’. Chiude Selvaggia Lucarelli che lo invita a non recitare per qualche secondo perché è stato davvero troppo in tutto ‘togli questa maschera, metti la personalità nel ballo e toglila nel resto’. Come cambierà in questa seconda puntata di Ballando?



