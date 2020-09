Ballando con le stelle 2020, 1a puntata/ Concorrenti e diretta: Allegri ballerino per una notte

Anticipazioni Ballando con le stelle 2020 prima puntata

Dopo tanta attesa e vari rinvii, sabato 19 settembre, in prima serata su Raiuno, parte Ballando con le stelle 2020. Lo show condotto da Milly Carlucci che, anche quest’anno, sarà affiancata da Paolo Belli, è giunto alla sua quindicesima edizione e, nel corso degli anni, ha portato in pista tantissimi personaggi del mondo della televisione, dello sport, della musica che si sono messi totalmente in gioco trasformandosi in ballerini. Come in ogni edizione di Ballando con le stelle che si rispetti, anche quest’anno, in ogni puntata, ci sarà un ospite speciale. Ogni sabato, sulla pista di Raiuno, si esibirà un ballerino per una notte. Si tratta di personaggi famosi che hanno accettato l’invito di Milly Carlucci di trasformarsi in ballerini solo per una sera. Quello della prima puntata sarà l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Ballando con le stelle 2020: i concorrenti e le coppie di questa edizione

Cast stellare e di grande livello per la quindicesima edizione di Ballando con le stelle. Le coppie annunciate sono: Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Samuel Peron, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani – Tove Villfor, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira e Gilles Rocca – Lucrezia Lando. Rispetto ai nomi annunciati, tuttavia, c’è stato qualche cambiamento. Almeno inizialmente, Samuel Peron, lo storico maestro di Ballando che, essendo risultato positivo al Covid, resterà in stand by in attesa di novità. La sua ballerina Rosalinda Celentano sarà così affiancata dalla ballerina danese Tinna Hoffman. Daniele Scardina, in coppia con Anastasia Kuzmina, invece, è tornato regolarmente ad allenarsi, ma solo questa sera scoprirà se potrà scendere o meno in pista.

La giuria di Ballando con le stelle

La giuria di Ballando con le stelle 2020 è formata dai confermatissimi: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata da Carolyn Smith. A bordo campo, a commentare le varie esibizioni delle coppie, ci saranno la criminologa Roberta Bruzzone, e il giornalista e conduttore de La vita in diretta Alberto Matano. La grande novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza dell’antigiuria che potrà contestare i voti dei giurati e premiare anche le coppie penalizzate dai loro giudizi. Il giudizio finale sulle eliminazioni e sulle premiazioni, tuttavia, spetterà come sempre al pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.



