Nino Formicola/ Il ritorno in tv e lo slancio di carriera grazie al teatro

Nino Formicola si è rimesso in moto l’anno scorso per tornare in tv: il programma condotto da Ezio Greggio gli ha permesso infatti di tornare al cabaret e di mettersi in luce come artista, al di là della coppia che ha sempre formato in passato con Andrea Brambilla (Zuzzurro). Oggi, mercoledì 15 luglio 2020, La sai l’ultima? sarà disponibile su Mediaset Extra e potremo rivedere Formicola nei panni del notaio. “Ha insistito molto affinchè io partecipassi alla realizzazione di questo programma”, ha detto l’anno scorso il comico a TvMia, parlando di Greggio, “era sparito dal palinsesto da anni e ora è tornato con una formula più moderna“. Per Formicola ritornare sul piccolo schermo ha significato tanto. “Dopo la morte di Andrea”, ha detto tempo fa a Telepiù, “il problema degli altri era: ‘Gaspare sarà capace di fare qualcosa da solo?’. Il mio problema era invece non aver mai fatto il solista, nè ragionato come tale“. In seguito alla scomparsa del caro amico e collega, Gaspare ha ricevuto l’offerta di fare uno spettacolo di cabaret da solo, ma ha dovuto impiegare quattro anni per riuscire nella missione. “Mi venivano in mente solo sketch per due”, ha detto ancora, “non farò mai più cabaret in coppia”.

Nino Formicola, il passaggio al teatro

Nino Formicola ha dedicato i suoi ultimi anni di carriera al teatro e quando la pandemia ha colpito duramente il settore dello spettacolo, ha deciso di far sentire la propria voce. “Eravamo nei dintorni di Roma”, ha raccontato a Obiettivo News rispetto all’inizio della quarantena, “dovevamo andare a Torino e ci è arrivata la bella notizia che avevano fermato il teatro”. Quest’ultima branca riguarda una scelta che Formicola ha fatto fin dai tempi di Gaspare e Zuzzurro: con l’amico e partner Andrea Brambilla, aveva già deciso di puntare tutto sul teatro, consapevoli delle difficoltà di avere una risonanza mediatica. Pochi mesi fa a Domenica In, il comico ha rivelato quale iniziativa abbia fatto decollare proprio per sostenere le attività teatrali: “Siccome il teatro è stata la prima attività a chiudere e sarà l’ultima a riaprire”, ha detto a Mara Venier, “allora ci siamo inventati un sito in cui qualunque teatrante che abbia uno spettacolo registrato lo mette in rete e, pagando una cifra minima, si può vedere lo spettacolo teatrale a casa”. Da allora però Nino non è più intervenuto sui social: scomparso dal network, forse proprio per ritornare a mettere in moto i motori del palcoscenico e regalare il suo ritorno a tutti gli ammiratori.



