NINO FORMICOLA/ “Andrea Brambilla (Zuzzurro) era il numero uno”

Nino Formicola, alias Gaspare del duo Zuzzurro e Gaspare, si è raccontato in una lunghissima intervista rilasciata a Il Tempo parlando della sua carriera e della sua recente esperienza a L’Isola dei Famosi. Inutile negarlo che Nino è e resterà legato per sempre all’amico e collega Andrea Brambilla. “L’unica coppia che chiamavano scambiando i nomi” – racconta a Il tempo “io e Andrea eravamo in tre. Lo dico sempre: noi eravamo uno più uno più uno”. Il professore della risata è tornato recentemente in video durante l’ultima edizione de “La sai l’ultima? 2019 – Digital Edition” dimostrando ancora una volta il suo grandissimo talento. Tra una barzelletta e l’altra, il comico sta preparando anche un nuovo spettacolo teatrale dal titolo “La cena dei cretini” che porterà in giro da novembre per i teatri italiani. Prima di raccontare l’amicizia speciale con Andrea Brambilla, Formicola ha voluto racontare un aneddoto particolare su Gaber: “una volta mi disse: ‘la gente non deve capire da che parte esca il coniglio’”. Un consiglio che Gaspare e Zuzzurro hanno seguito: “io e Andrea eravamo una cosa sola. Alle nuove leve voglio dare questo insegnamento”.

Nino Formicola: “tornerei all’Isola come opinionista”

Nel 2013 la morte di Andrea Brambilla è stato un momento davvero difficile e terribile; in molti, infatti, avevano ipotizzato un ritiro di Formicola dalle scene, ma in realtà non è stato così. “Sono vivo, non sono morto” – ha dichiarato Nino a Il Tempo – “quando se ne è andato Andrea ho continuato a recitare, ma la televisione si è dimenticata di me fino a quando non è arrivata l’Isola dei famosi”. Parlando proprio del reality show che ha vinto nel 2018, Formicola ha detto: “tornerei all’Isola come opinionista. Lo farei con due occhi_ uno da ex naufrago e uno da telespettatore incallito di quel programma”. In realtà il comico ha diversi progetti di cui uno davvero interessante. Si tratta di un “unmaster comic show” che ha raccontato così: “in pratica uno spettacolo con giovani emergenti. Abbiamo debuttato a Torino lo scorso anno e replicheremo a breve”. Una sorta di talent scout per i giovani, un master di comicità che Formicola ha definito “l’artigianato del comico” in cui trova spazio anche il ricordo di Zuzzurro: “c’è anche lui passano anche per quello che ho trascorso con Andrea: 39 anni sono tanti”.

Nino Formicola, il matrimonio con Antonella: “l’ha conosciuta anche Andrea”

Un’amicizia unica e speciale quella tra Nino e Andrea: “più di vent’anni di amicizia, mai una lite. Lui riusciva a prendere l’applauso del pubblico sempre. Anche quando gli altri non erano in grado di farlo. Ed oggi, quando sono sul palco, e vedo un collega che fatica a prendere applausi penso ‘Andrea pensaci tu…’”. Nino Formicola, ancora oggi, considera Andrea Brambilla il numero uno: “era il più grande comico. Ne sono convinto e lo dico apertamente. Eravamo due vasi comunicanti, ci capivamo all’istante”. Infine Nino ha raccontato anche del matrimonio con la compagna Alessandra, sposata lo scorso anno dopo l’esperienza a L’isola dei Famosi: “stiamo insieme dal’8 marzo del 2009. L’ha conosciuta anche Andrea e mi diceva che era la donna per me. Cerco di vivere la mia vita lontano dai flash da sempre. Quando qualcuno vuole rintracciarti, però, può farlo anche se non hai i social”.



