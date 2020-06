Nino Frassica/ “Barbara d’Urso è la regina del talk show…”

Pubblicità

Nino Frassica è tra i concorrenti di “Top Dieci“, il nuovissimo programma condotto da Carlo Conti in prima serata su Raiuno. L’attore, comico e conduttore radio-televisivo è pronto a mettersi in gioco nel nuovo format in partenza da domenica 14 giugno 2020 dopo essere stato protagonista da remoto delle ultime puntate di Che tempo che fa, il contenitore di successo presentato da Fabio Fazio. Frassica negli ultimi anni ha fatto tanto divertire i telespettatori con la sua rubrica “Novella Bella” poi diventato anche un libro che ha prestato così dalle pagine di “Tv Sorrisi e Canzoni”: “da Fabio Fazio è un settimanale, perché esce la domenica sera. Ma “Novella Bella” nasce come novennale. All’inizio non c’erano i mezzi, le prime copie erano fotocopie. Piano piano, piano piano, piano piano, è diventato settimanale”. L’attore e comico ha anche ironizzato sul suo duplice ruolo di direttore e vicedirettore: “quando non ci sono mi sostituisco. Anche psicologicamente, se sono distratto e non ci sono con la testa. È metaforica, la cosa”. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Frassica non ha nascosto di prendere spesso di mira Barbara D’Urso, ma attenzione non ha nulla contro la Wonder Woman di Cologno Monzese.

Nino Frassica, il ricordo di Mario Marenco: “era un grande”

Parlando proprio di Barbara D’Urso, Nino Frassica ha dichiarato: “parlo di lei perché ha successo, è brava, è la regina del talk show, della tv del dolore. Infatti appoggiamo il suo dolore. Fa «Pomeriggio Cinque», «Domenica Live» e il «Grande Fratello»: si è lamentata perché la mattina non ha nulla. E ha ragione. Non la prendiamo in giro, siamo suoi ammiratori”. Non solo, recentemente l’attore e comico ha voluto ricordare con un bellissimo messaggio l’amico Mario Marenco ad un anno dalla sua scomparsa. Frassica e Marenco hanno condiviso tantissimi anni di lavoro, ma anche un’amicizia sincera. Per ricordare l’amico e collega, Frassica ha postato un’immagine di copertina con una foto in compagnia dell’amico Mario Marenco accolta con grande emozione dai fan che gli hanno scritto: “passa il tempo ma non i ricordi”. Marenco, per chi non lo conoscesse, è stato un tassello fondamentale in quasi tutti i programmi di Renzo Arbore nonché la voce di diversi personaggi simbolo di “Alto Gradimento” e “Indietro Tutta”. Considerato a pieno titolo un genio assoluto della televisione italiana, Nino Frassica ha voluto ricordarlo anche negli studi di Che tempo che fa di Fabio Fazio: “il mio lavoro è fatto di umore, quando faccio uno sketch il primo a divertirmi sono io e stasera non me la sento di divertirmi perché purtroppo oggi è scomparso Mario Marenco con il quale avevo una grande amicizia. Le ultime passeggiate insieme, contromano in macchina, perché sbagliava le strade. Lo perdonavo perché ridevo. Ci divertivamo con niente. Era un genio, un grande”.



