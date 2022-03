Nino Frassica/ La moglie Barbara Exignotis e la fine del matrimonio con Daniela Conti

Nino Frassica è il protagonista della nuova puntata dei Soliti Ignoti. Il celebre attore e comico sarà ospite di Amadeus nel game show di Rai 1 e cercherà di individuare il parente misterioso in modo da aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Grande protagonista Rai, Frassica è però spesso ospite anche in show targati Mediaset. In queste settimane è ospite fisso di Maria De Filippi nel serale di Amici 21.

Parlando invece di vita privata, Nino Frassica è sposato con Barbara Exignotis dal 2018. 25 anni più giovane di lui, è una ex attrice a luci rosse di cui l’attore si è innamorato nel 2008. Solo dieci anni dopo i due hanno quindi deciso di convolare a nozze. Barbara e Nino non hanno figli insieme ma lei è già mamma di una ragazza, Valentina, avuta dalla sua precedente relazione.

Nino Frassica, la fine del matrimonio con Daniela Conti

Il primo incontro tra Nino Frassica e Barbara Exignotis è arrivato durante le prove dello spettacolo teatrale Il Lupo. Iniziò per loro una conoscenza che sarebbe poi diventata l’inizio di una lunga storia d’amore poi coronata con un matrimonio celebrato in Sicilia. Va detto però che si tratta del secondo matrimonio per Frassica: prima di incontrare Barbara, infatti, è stato sposato, dal 1985 al 1993, con Daniela Conti. Molti anni dopo avrebbe dunque incontrato la donna che è ancora oggi la sua compagna di vita.

