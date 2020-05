“Nipote Luciano Pavarotti canta Nessun dorma”/ Video, è bufala su Sislena Caparrosa

Pubblicità

Su YouTube e sui social sta circolando negli ultimi giorni un video in cui una ragazza che “Nessun dorma” viene spacciata come la nipote di Luciano Pavarotti. Invece si tratta di una bufala, perché Sislena Caparrosa, questo il nome della talentuosa cantante, non è imparentata con il famoso tenore. La giovane, che ha partecipato ad un talent show, è stata coinvolta già anni fa in questa fake news. Nel 2016, ad esempio, la testata britannica The Independent pubblicò un articolo scrivendo che Sislena Caparrosa è la nipote 15enne di Luciano Pavarotti. «Ha fatto piangere il pubblico dopo l’esecuzione della canzone che ha reso famoso suo nonno anni prima». Nel video in questione, tornato d’attualità, non c’è però traccia della vera nipote del tenore. Del caso si è occupato anche Snopes, sito anti-bufale, che ha contattato la Fondazione Luciano Pavarotti per avere ulteriore conferma che siamo di fronte all’ennesima fake news.

Pubblicità

SISLENA CAPARROSA NIPOTE DI LUCIANO PAVAROTTI, MA È BUFALA

La Fondazione che porta il nome di Luciano Pavarotti ha confermato via mail a Snopes che Sislena Caparrosa non è la nipote del tenore scomparso nel 2007. L’unica nipote si chiama Caterina Lo Sasso, figlia di Cristina Pavarotti, nata dal primo matrimonio con Adua Veroni. Caterina ha 17 anni e secondo quanto comunicato dalla Fondazione non canta. «La ragazza Sislena Caparrosa non è la nipote del Maestro Pavarotti. L’unica nipote che ha avuto si chiama Caterina Lo Sasso, l’unica figlia di Cristina. Ha 17 anni, vive a Modena, è studentessa e, almeno per il momento, non canta». Questo il contenuto dell’email mandata dalla Fondazione Luciano Pavarotti al sito americano Snopes, che ha anche pubblicato una foto dell’unica nipote del tenore, alla prima del film “Pavarotti” nel 2019. Quello di Sislena Caparrosa non è comunque l’unico video con una ragazza che viene “spacciata” per essere la nipote del Maestro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA