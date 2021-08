No Green Pass, rischio blocco treni domani/ Minacce choc: “virologi, vi prenderemo”

I No Green Pass stanno preparando la rivolta in vista di domani, 1° settembre, data in cui entreranno in vigore le nuove norme del Decreto Covid del 6 agosto scorso. L’utilizzo del certificato verde diventerà obbligatorio anche nell’intero mondo della scuola e nel settore dei trasporti (aerei, treni ad alta velocità, Intercity e Intercity notte, autobus e traghetti che collegano più regioni, ad eccezione del Messina-Reggio Calabria).

Gli oppositori della certificazione – che si ottiene tramite la vaccinazione contro il Covid-19, avvenuta guarigione oppure tampone negativo entro 48 ore – si sono organizzati sui gruppi Telegram creati ad hoc («Basta dittatura», uno tra i tanti) per creare disagi nelle prossime ore. La volontà, come riporta il Corriere della Sera, è quella di provocare un blocco dei treni. Inoltre, sarà “caccia” ai virologi. I loro numeri di telefono e altre informazioni private sono state persino rese pubbliche. Minacce choc, tra i messaggi, all’indirizzo degli esperti che si sono messi in mostra in televisione nei mesi scorsi. Uno di questi è Matteo Bassetti, che proprio l’altro ieri ha subito una aggressione nei pressi della sua abitazione a Genova. “Andiamo a prenderli a casa, non devono più dormire”, si legge.

No Green Pass, rischio blocco treni domani e minacce ai virologi

Mercoledì 1° settembre si preannuncia una giornata calda: i No Green Pass minacciato il blocco dei treni. La mobilitazione riguarderà, in base all‘elenco diffuso, oltre 50 stazioni: dalla Garibaldi di Milano alla Tiburtina di Roma, fino alle città più piccole. La riunione pare sia prevista intorno alle 14.30.

I rivoltosi, inoltre, intendono scagliarsi contro gli esperti che hanno approvato la misura. I loro «obiettivi» sono medici, politici e personaggi del mondo dello spettacolo a favore del Green Pass. “Scrivete nei commenti tutti gli indirizzi delle case, numeri di telefono che conoscete di: ministri, capi di partito, cosiddetti virologi criminali, tutti i presidenti di regione e giornalisti più criminali”, si legge. E ancora: “Inondateli”, in riferimento ai messaggi minatori da inviare al loro indirizzo.

