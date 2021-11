“No vax devono essere curati”/ Sileri: “SSN non fa differenze, ma dobbiamo educare”

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ha rilasciato una dichiarazione sulle cure per le persone no vax. Le sue parole sono state riprese dall’agenzia stampa Adnkronos e l’esperto le ha pronunciate al congresso di Confimprese Italia a Fiuggi: “Anche se può essere comprensibile lo stato d’animo di chi pensa che i no vax in Italia debbano pagarsi le cure da soli senza gravare sulla sanità pubblica, il nostro Servizio sanitario nazionale cura tutti, anche coloro che hanno un comportamento a limite. Abbiamo il dovere di curare tutti e di trasmettere quell’educazione sanitaria che per anni è mancata”.

Sileri vs Donato “Cita dati alla cavolo di cane!”/ “Se sa l'inglese come i numeri...”

Sileri ha dunque confermato i discorsi di altri suoi colleghi che si sono espressi nelle scorse ore sull’argomento, spiegando che l’ideologia delle persone non deve inficiare la missione medica, che garantisce trattamenti equi a chiunque ne abbia necessità, senza alcuna tipologia di distinzione.

SILERI: “NO VAX DEVONO ESSERE CURATI, NOSTRO DOVERE AIUTARE GLI ALTRI”

Nel mentre, Sileri, come testimoniano ancora i colleghi di Adnkronos, ha chiarito: “Non possiamo recuperare mancanze degli anni passati stringendo le maglie oggi… Mi riferisco all’analfabetismo sanitario e all’educazione sanitaria”.

Pierpaolo Sileri/ "Terza dose o vaccino antinfluenzale? Entrambi prioritari"

“Da medico – ha chiosato – dico che abbiamo il dovere di curare tutti. È nostro dovere aiutare gli altri sempre. Non pagare le cure a chi non si vuole vaccinare lo reputo un estremismo”. Insomma, la posizione di Pierpaolo Sileri circa le cure ai no vax è chiara e segue i dettami della (co)scienza medica.

LEGGI ANCHE:

Sileri “Green pass via fra molti mesi”/ “Natale sarà sereno a meno di nuove varianti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA