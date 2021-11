Sileri vs Donato “Cita dati alla cavolo di cane!”/ “Se sa l’inglese come i numeri…”

Nuovo scontro in diretta televisiva fra il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, e l’ex leghista Francesca Donato, eurodeputata dichiaratamente no vax, contro il vaccino anti covid. Durante la diretta di ieri sera di Non è l’Arena, su La7, si parlava di green pass, e della notizia circa la sospensione del passaporto vaccinale per accedere al parlamento europeo. Uno spunto che ha fatto scattare lo stesso Sileri, che rivolgendosi alla sua interlocutrice ha detto: “Lei sta citando i dati a cavolo di cane”.

Pierpaolo Sileri/ "Terza dose o vaccino antinfluenzale? Entrambi prioritari"

Pronta la controreplica della stessa Donato, che ha mostrato un articolo scientifico scritto in inglese a supporto delle sue tesi, e Sileri ha sfruttato l’occasione per colpire nuovamente: “Se sa l’inglese come conosce i dati, stiamo freschi”, e ancora: “Sa quale è la differenza tra me e lei? Lei quegli articoli li legge, io li scrivo, ne ho scritti 21″. Ma non è finita quindi, perchè la punzecchiatura del sottosegretario del ministero della salute verso la Donato è proseguita anche quando la stessa eurodeputata ha parlato dei ricoveri in Belgio, uno dei paesi in cui la quarta ondata si sta facendo sentire maggiormente: “Ma lei lo sa quanti abitanti ha il Belgio? – ancora Sileri – lo sa quanti sono i morti di Covid in Belgio? Mi fa quasi tenerezza, lei non sa nulla. Dice scemenze”.

Prodi vs Renzi/ "Quando un politico comincia a fare affari, la gente si distacca"

SILERI E DONATO, SCONTRO A NON E’ L’ARENA: GIA’ IN PASSATO…

Quindi Sileri ha concluso il suo botta e risposta con le parole: “Lei fa un danno alla popolazione! il mio consiglio è di vaccinarsi!”. Come accennato sopra, non è la prima volta che i due si scontrano in diretta tv, essendo di vedute diametralmente opposte, e in un’altra occasione, sempre su La7 ma a DiMartedì, Sileri aveva in qualche modo perso le staffe sempre rispondendo alla politica in merito ai vaccini: “Una cosa del genere non merita risposta”, disse a settembre, “C’è poco da rispondere, che cosa posso dire? 43 milioni di persone hanno fatto il vaccino, pochissime reazioni avverse…”.

LEGGI ANCHE:

Andrea Orlando/ "Rdc, stipendio e sussidio si sommano ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA