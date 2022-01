No vax, studio Lazio fa identikit/ “Scuola media, disoccupato, con disagio abitativo”

Licenza di scuola media, disoccupato e con un disagio abitativo. Queste le caratteristiche principali dei no vax. A disegnare l’identikit è stato il Dipartimento di epidemiologia (Dep) della Regione Lazio con uno studio che non è stato ancora pubblicato, ma i cui risultati sono stati anticipati da Repubblica. Del campione esaminato fanno parte abitanti over 35, quindi circa 3,5 milioni di persone. In questo modo si è sicuri di trovare individui che hanno concluso gli studi. La copertura vaccinale è quella osservata al 22 dicembre, quando il 10,3% della popolazione nel Lazio non aveva ancora ricevuto neppure una dose.

Ciclo mestruale più lungo dopo il vaccino covid/ “Da un giorno fino a 48 ore in più”

Un dato, peraltro, in linea con quello nazionale. Tenendo conto del titolo di studio, dell’indice di deprivazione e della nazionalità, è emerso che “la percentuale di non vaccinati è più alta negli stranieri, in particolare tra coloro che sona nati nei Paesi ad alta pressione migratoria, nei meno istruiti, nei residenti in sezioni di censimento più deprivate”.

PILLOLA ANTI-COVID/ "Non sostituisce il vaccino, un errore venderla in farmacia"

NO VAX? CON LIVELLO DI ISTRUZIONE BASSO E SVANTAGGIATE

Dunque, i ‘maestri’ del pensiero no vax tra medici, professori e sedicenti scienziati, anche filosofi, fanno breccia in persone che hanno un livello di istruzione più basso e in persone svantaggiate dal punto di vista socio economico. Dai numeri comunque si capiscono anche le proporzioni. A parità di genere, le persone che hanno un basso titolo di studio hanno il 40% di rischio maggiore di non essere vaccinate rispetto ai laureati.

Visto che questi sono di meno nella popolazione, nel Lazio per ogni non vaccinato con la laurea ce ne sono quasi 3 con al massimo il diploma di scuola media inferiore, spiega a Repubblica Marina Davoli, direttrice del Dep. Per quanto riguarda, invece, la situazione socioeconomia, i residenti in zone più deprivate hanno un rischio di non essere vaccinate del 30% maggiore rispetto a chi è più avvantaggio. Con indice di deprivazione si intende una persona disoccupata, che vive in una condizione di solitudine e in zone ad alta densità abitativa, non in case di proprietà.

Bollettino vaccini covid oggi 7 gennaio/ 48.1 milioni di italiani con almeno una dose

© RIPRODUZIONE RISERVATA