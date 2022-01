Over 50 no vax: 10 giorni per comunicare esenzione/ Multa anche a chi non fa booster

Multa di 100 euro agli over 50 che non risulteranno aver cominciato il ciclo vaccinale primario alla data del prossimo 1 febbraio. Lo indica il decreto legge che è stato pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale. Stabilisce anche che tale sanzione sarà comminata anche chi, a decorrere dalla stessa data, non avrà completato il ciclo vaccinale primario o che, sempre a partire dall’1 febbraio, non hanno ricevuto la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Lo stesso decreto legge Covid stabilisce che tali soggetti riceveranno un avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio, ma avranno 10 giorni di tempo dalla ricezione per eventualmente comunicare all’Asl la certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Oltre che ai cittadini italiani, l’obbligo vaccinale per over 50 si applica anche agli europei residenti in Italia e agli stranieri iscritti e non iscritti al Sistema sanitario nazionale.

OBBLIGO VACCINALE OVER 50, DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

L’estensione dell’obbligo di vaccinazione agli over 50 è stata decisa per “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza“. Lo precisa il decreto legge pubblicato in nottata in Gazzetta Ufficiale. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro per quei soggetti che non saranno in possesso del Super Green Pass. Per quanto riguarda le università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), incluse nell’obbligo vaccinale, sono i responsabili degli atenei e delle istituzioni Afam a dover assicurare il rispetto di tale obbligo.

La mancata osservanza di quanto previsto potrà portare alla sospensione dell’attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro. Per gli studenti, invece, resta in vigore, fino al termine dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire il Green pass base. Anche in questo caso gli obblighi non si applicano alle persone che, con certificazione medica, risultano esentate dalla campagna vaccinale.



