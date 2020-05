Noemi Amici/ La gaffe sugli indiani a Ciao Darwin 8 che l’ha resa celebre…

Pubblicità

Noemi Amici è riuscita a farsi notare durante la prova del Viaggio del Tempo di Ciao Darwin 8. La puntata verrà trasmessa in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 2 maggio 2020, e sarà possibile rivedere quanto accaduto alla concorrente della squadra Tutti. Gli strafalcioni ci sono stati fin dalle domande sugli indiani, per poi crollare sull’argomento tribù. In questo caso, Noemi non è riuscita infatti a ricordarne alcuna, mettendo a rischio la possibilità che il suo team potesse salvarsi nella lotta contro Juve. Diventata ormai per il padrone di casa come “La Signorina della Roma”, la concorrente ha regalato una perla senza tempo. Il conduttore le ha chiesto infatti che cosa tagliassero gli indiani alla loro epoca. “C’era il taglio del pene”, ha risposto con candore Noemi, che cerca poco dopo di conquistare il pubblico con una performance che per Paolo Bonolis assomigliava più a “Un attacco di colite“. Dopo aver definito il Generale Custer come un “Burino” e non un bugiardo, Noemi perde la sfida ‘a mozzichi’ contro la rivale, per poi rifarsi alla prova del Saloon. Clicca qui per rivedere il video di Noemi Amici.

Noemi Amici, quarantena a Los Angeles?

Noemi Amici non sta trascorrendo la quarantena in Italia, anzi si trova piuttosto distante dalla sua Roma. L’ex concorrente di Ciao Darwin 8 sta approfittando infatti delle belle giornate per abbronzarsi un po’ a Venice Beach, a Los Angeles. O meglio con la fantasia, visto che a inizio marzo la possiamo collocare a Torpignattara, una zona urbanistica della Capitale, e in compagnia del suo amato cagnolino. “Ora d’aria“, specifica nel post pubblicato su Instagram. Clicca qui per guardare la foto di Noemi Amici. I fan che la seguono da tempo però si sono concentrati su un altro scatto, realizzato quando Noemi era bambina. Capelli castano scuri e un’espressione che la dice tutta: qualcuno l’aveva fatta arrabbiare?. “Quindi non sei bionda!”, tuona un ammiratore in modo ironico. Che fine aveva fatto quindi la Nientologa allergica ai tuttologi, come ama definirsi? Dalle foto pubblicate nei mesi precedenti, scopriamo che continua a lavorare come bartender in un locale romano e che a gennaio si è concessa una vacanza ad Amsterdam con alcuni amici.

Visualizza questo post su Instagram Ora d’aria. 🌅 Un post condiviso da Noemi Amici (@be_different8) in data: 25 Apr 2020 alle ore 11:42 PDT





