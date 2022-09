Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti/ “Viviamo la nostra storia con discrezione”

Noemi Bocchi è la nuova compagna di Francesco Totti: dalle voci di tradimento alla conferma della relazione

Dopo la rottura con Ilary Blasi, Francesco Totti si mostra sereno al fianco di Noemi Bocchi. È lei la donna grazie alla quale avrebbe superato alcuni momenti difficili susseguiti alla crisi con l’ex moglie, come lui stesso ha ammesso nel corso di un’intervista al Corriere durante la quale ha tenuto a sottolineare di non essere stato il primo a tradire. “Prima ci frequentavamo come amici. Poi, dopo Capodanno, è diventata una storia. Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto”, ha raccontato infatti l’ex capitano della Roma, confermando poi la sua relazione con Noemi.

“Ormai tutti sanno della nostra storia. Cerco di viverla con discrezione, sempre per non turbare i ragazzi”, ha infatti aggiunto Totti sulla Bocchi che, al momento, non ha mai proferito parola e, anzi, preferisce tenersi – per quanto possibile – lontana dai riflettori.

Noemi Bocchi prima di Totti: mamma di due figli e ex marito

Una storia ormai accertata quella tra Totti e Noemi Bocchi che molti hanno paragonato a Ilary Blasi. Le due si assomiglierebbero, cosa sulla quale Francesco non si è detto però d’accordo: “Noemi è l’opposto di Ilary, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni”, ha dichiarato nell’intervista. Ricordiamo che anche Noemi è già mamma di due bambini, un maschio e una femmina di otto e undici anni. Prima di Totti la donna aveva appena chiuso il matrimonio con l’imprenditore romano Mario Caucci, team manager del Tivoli Calcio e amministratore delegato della Caucci Marble, società edile che si occupa di marmo.

