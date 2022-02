Noemi, Il matrimonio con Gabriele Greco è finito?/ I rumors sulla separazione

Noemi e Gabriele Greco, i rumors sulla loro separazione

Noemi è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Qualche giorno fa sono sorte delle indiscrezioni circa una sua separazione dal marito, Gabriele Greco, ma è tutto vero? Assolutamente no! La cantante è ancora felicemente sposata e il loro matrimonio va a gonfie vele. In molti ricorderanno la dolce sorpresa di lui nel corso di una puntata di “Domenica In” dello scorso settembre. Si tratta di un videomessaggio che ha raccontato del loro primo incontro: “A me è piaciuta subito, mentre a lei io stavo antipatico” – ha ammesso il bassista, che da tanti anni lavora accanto a Noemi – “Poi è scattata la scintilla e non ci siamo più mollati”. Il loro amore, nato ben 13 anni fa, si è consolidato non solo dentro le mura di casa, ma anche in ambito professionale.

Dieta Noemi “Così ha perso 15 kg”/ Nutrizionista Monica Germani: “Ok all'aperitivo”

Noemi e Gabriele Greco, il matrimonio da favola a Roma nel 2018

Nel 2018, Noemi e Gabriele Greco hanno suggellato la loro unione convolando a nozze con una stupenda cerimonia che si è tenuta nel cuore di Roma, città in cui la loro relazione è cresciuta sempre più. Nel rivivere quelle incredibili emozioni provate nel loro grande giorno, il bassista ha ammesso: “È stato da poco il nostro anniversario, e ho ricordato i momenti più belli della mia vita”. Insieme, la coppia ha affrontato gioie e difficoltà, sempre a testa alta. “Quando lei ha avuto bisogno di me, sono stato felice di tenerle la mano” – ha concluso il marito, spendendo per sua moglie dolcissime parole. Anche in questa esperienza al Festival di Sanremo 2022, Gabriele Greco è presente per accompagnare Noemi in una delle esibizioni più importanti della sua carriera.

LEGGI ANCHE:

Noemi, a Sanremo 2022 con "Ti amo ma non lo so dire"/ "Vi regalo la mia Anima"NOEMI/ "Ho voluto resettare gli equilibri della mia vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA