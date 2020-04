Noemi Letizia, dedica a Luigi Oliva/ “Non volevo nulla ma lui ha rubato la mia anima”

Un nuovo amore per Noemi Letizia, protagoniste del reality “The real housewives di Napoli”, su Real Time. Già nei giorni scorsi la bella biondina si era mostrata insieme al neo fidanzato, ex di Pamela Prati, ma oggi è tornata sui social con lui solo per rivelare al pubblico del programma quello che ha voluto definire “il vero finale” per spiegarlo a chi l’ha seguita e continua a farlo. Noemi Letizia è stata spesso al centro del gossip per via delle sue passate relazioni e, in particolare, il suo matrimonio con Vittorio Romano (da cui sono nati tre figli) e Carlo Pica (da cui è nato Gennaro). Lei stessa ha ammesso che in questi ultimi dieci anni si è limitata a fare la mamma mettendo da parte la sua vita per gli altri, adesso le cose sono cambiate e grazie a Luigi Oliva è diventata protagonista di un amore impetuoso che potrebbe proiettarsi verso un futuro prossimo.

NOEMI LETIZIA, DEDICA AL NEO COMPAGNO LUIGI OLIVA

Lei stessa rivela di aver avuto tutto nella vita e di essere stanca di “cose che si comprano” e per questo di voler puntare tutto sui sentimenti, quelli veri e puri, che con Luigi Oliva Noemi Letizia ha trovato. In particolare, lei stessa, pubblicando una foto con lui, ha scritto: “Non ci sono soldi né diamanti che possono competere con dei sentimenti veri e puri che vengono corrisposti da un uomo e una donna con la fusione dei propri cuori e delle proprie anime. Cosi @𝐥𝐮𝐢𝐠𝐢__𝐨𝐥𝐢𝐯𝐚 in un momento difficile della mia vita quando non volevo più nulla e restare da sola era la mia unica volontà, ha rapito il mio cuore e la mia anima, con la semplicità del sentimento piu unico che esiste… 𝐋’ 𝐀𝐌𝐎𝐑𝐄 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐞 𝐩𝐮𝐫𝐨…”. I due hanno intenzioni serie, come finirà adesso?



