Noemi Letizia/ La depressione dopo il caso Berlusconi (The Real Housewives di Napoli)

Noemi Letizia sarà tra le protagoniste del docureality The Real Housewives di Napoli, da questa sera in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Le casalinghe disperate arrivano sul piccolo schermo dopo essere approdate su DPlay Plus, servizio a pagamento di Discovery Italia, e c’è grande curiosità per conoscere questo nuovo format. La Letizia farà parte del “team” di casalinghe, che comprende inoltre la giornalista Daniela Sabella, l’aristocratica Maria Consiglio Visco, la mamma divorziata Raffaella e la psicologa Simonetta De Luca. La Letizia, oggi imprenditrice e mamma di tre figli, si racconterà senza filtri davanti alle telecamere: sono lontani i tempi della “Papi girl” e del 18esimo compleanno che vide tra i grandi protagonisti Silvio Berlusconi. La donna infatti è divenuta nota alle cronache rosa per la sua vicinanza all’ex premier, ma ora è pronta ad essere ricordata per altro…

NOEMI LETIZIA A THE REAL HOUSEWIVES DI NAPOLI

Intervistata recentemente da Agi, Alessandra Rubinacci ha commentato così la scelta di far diventare Noemi Letizia protagonista del docureality: «Noemi è una mia amica, io a Napoli conosco anche i sassi. Le ho chiarito che al programma interesserà la sua vita attuale, il suo lato volitivo, e non le vecchie questioni legate a Berlusconi, quando era stata bollata come “papi girl”. Non ci interessano né Papi, né la politica». Ma di quel periodo ne ha parlato la diretta interessata ai microfoni di Oggi: «Ho trascorso mesi chiusa in casa, senza uscire, senza mangiare, senza voler vedere gente perché non mi fidavo più di nessuno… L’unica cosa che riuscivo a fare era piangere. Volevo morire, sparire per sempre, farla finita […] Annegavo nel dolore, alternavo periodi di leggerezza a periodi di buio totale». Ma ora per lei c’è questa importante opportunità televisiva: «Ho deciso di fare questo reality, per mostrare a tutti chi sono veramente».

