Noemi Matte, Naïve/ Chi è? Morgan: la voce della natura (#TeamMorgan, The Voice 2019)

Noemi Mattei, in arte Naïve, durante la scorsa puntata di The Voice of Italy ha dovuto affrontare la fase dei Best Six per passare alla fase delle Battles. Naïve si è esibita nell’ultimo gruppo di 4 tra i 14 cantanti scelti da Morgan. Ha cantato “Hope there’s someone” di Antony And The Johnsons, lasciando molto sorpreso il coach. “Il testo mi rappresenta, credo di riuscire a mostrare una parte di me”, ha detto la concorrente motivando la sua scelta. Morgan, però, ha dovuto farle notare che non c’è stato uno sviluppo di dinamiche nella sua esibizione. Morgan, dopo aver sentito tutti i cantanti del gruppo, ha detto di voler fare una scelta pop, così ha deciso di far passare Naïve alle Battles al posto degli altri tre concorrenti che hanno mostrato uno stile più teatrale. Naïve si è aggiudicata quindi il sesto e ultimo posto nei Best Six di Morgan. La cantante romana è scoppiata in lacrime per la gioia.

Naïve conquista Morgan con la sua voce

Le scelte musicali, il timbro, il controllo vocale e l’espressività di Naïve sono ciò che più hanno colpito i giudici alle Blind Audition e poi Morgan alla fase dei Best Six Insieme a Erica Bazzeghini, Noemi Mattei, in arte Naïve, è tra le concorrenti più forti del team di Morgan: “Sei intonatissima, canti con naturalezza, la tua voce è la voce della natura. Hai dei colori bellissimi”, aveva detto il coach in occasione delle audizioni. Sicuramente Naïve dovrà lavorare sui suoi punti deboli: durante i Best Six, Morgan ha dovuto farle notare che il brano scelto non metteva in risalto le sue doti vocali. La ragazza, infatti, aveva scelto un brano che la rispecchiasse nel testo, più che valorizzare i suoi talenti. Sul web, dopo la Blind Audition, sono apparsi molti commenti a suo favore: “Che stileeee! Adoro la sua voce!” e “Questa ragazza ha una voce pazzesca”, hanno scritto due utenti.

