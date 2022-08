Noemi scambiata per Bocchi, fidanzata di Totti/ Insulti via social: la risposta…

La cantante scambiata per la presunta fidanzata di Francesco Totti, Noemi Bocchi

Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il singolo Ti amo non lo so dire, Noemi torna al centro dell’attenzione mediatica e il motivo è l’ennesimo scambio di persona che la cantante dalla fulva chioma subisce nella sua vita. Dopo essere stata scambiata per l’anima bionda di Paola e Chiara, Chiara Iezzi, dall’addetta all’ufficio anagrafe di Milano per rifare la carta d’identità, l’artista subisce in queste ore via social un messaggio alquanto critico e di contestazione, ricevuto da un’utente che per iscritto si rivolge a lei duramente, tacciandola di essere la causa alla base della separazione tra i consorti storici Ilary Blasi e Francesco Totti, scambiandola quindi per l’omonima e presunta nuova fiamma de “Er Pupone”, Noemi Bocchi. “Signorina mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti, ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta a passando, per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere? Pu***a!”, è il tweet all’attacco della cantante, che però non rimane a guardare, tanto da replicare prontamente, poi, all’utente critica.

Io al massimo vi posso cantare una canzone 😜 https://t.co/mhXLzPctDx — Noemi (@noemiofficial) August 28, 2022

La reazione di Noemi all’attacco social

Dal suo canto, l’artista stupisce il popolo del web riservando all’utente una risposta all’insegna dell’eleganza che tanto la contraddistingue. “Mi sa che lei ha sbagliato tag”, è la replica social di Noemi al tweet di attacco dell’utente contestatrice che l’ha scambiata per Noemi Bocchi. Ma non è tutto. Perché la replica di Noemi prosegue con un ironico “Io al massimo vi posso cantare una canzone”. Questo, per un botta e risposta esilarante via Twitter, che sta ora divertendo il popolo della rete, a margine del triangolo amoroso tanto braccato dagli esperti del gossip in questa calda estate 2022.

Nel frattempo, come se non bastasse per la quota delle “clamorose smentite”, degli amici di Noemi Bocchi riferiscono in un intervento mediatico che la flower designer non sia propriamente la causa alla base della rottura registratasi tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

