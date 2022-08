NoiPa, pagamento stipendi settembre 2022/ Cedolino, calendario date: si inizia il 23

Quando sarà inviato il cedolino NoiPa di settembre 2022 relativo al pagamento degli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione? L’Inps ha reso noto il calendario e le date entro le quali avverrà il saldo e le modalità attraverso le quali tutti i diretti interessati avranno la possibilità di visualizzare il giorno nel quale saranno accreditate le somme.

Gas, apertura Ue sul price cap/ Ultime notizie: oggi vertice in Danimarca

In particolare, come si legge sul portale telematico ufficiale dell’istituto in materia di cedolini NoiPa, da venerdì 23 settembre è previsto il pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione; da lunedì 26 settembre è previsto il pagamento della rata ordinaria del comparto Sanità;

da martedì 27 settembre è previsto il pagamento delle rate per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e personale VVF che sono rientrate nell’emissione speciale della metà del mese. Gli importi di settembre, peraltro, saranno gravati dalle addizionali comunali e regionali (presenti fino a novembre).

Concorso Agenzia delle Entrate 2022/ Bando 900 posti disponibili: requisiti e date

NOIPA, COME CONSULTARE IL CEDOLINO DI SETTEMBRE 2022?

Quali sono invece i metodi di consultazione del proprio cedolino NoiPa del mese di settembre 2022? Un quesito a cui, ancora una volta, ha fornito risposta l’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), elencando i passaggi da compiere per visualizzarlo: accedere alla propria area riservata autenticandosi con SPID, CIE o CNS; inserire nell’area ‘cerca’ la dicitura ‘consultazione pagamenti’; selezionare il mese di settembre per visualizzare il cedolino dello stipendio.

Se i dettagli del pagamento non fossero ancora consultabili, si può ugualmente visualizzare l’importo dello stipendio nella sezione “consultazione pagamenti“. Infine, mediante la funzione “Modalità di riscossione”, è possibile da parte del dipendente della pubblica amministrazione modificare la modalità di accredito dello stipendio indicato all’interno del cedolino, ma occorre ricordare che qualsiasi cambiamento sarà in vigore esclusivamente a partire dal mese successivo a quello in cui si è operata la variazione.

Università Perugia e Agenzia Dogane: accordo tirocini studenti/ "Così si crea lavoro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA