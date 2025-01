Nomination Oscar 2025: oggi la cerimonia a Los Angeles a partire dalle 14.30

Mancano pochi istanti all’annuncio ufficiale delle Nomination per i Premi Oscar 2025, che verranno assegnati nella classica cerimonia a Los Angeles, presso il Dolby Theatre di Hollywood, nella giornata di domenica 2 marzo 2025. L’annuncio delle cinquine che concorreranno agli ambiti premi, suddivise nelle consuete 23 categorie previste ogni anno, è in programma oggi pomeriggio, giovedì 23 gennaio 2025, alle 8.30 di mattina in America ovvero alle 14.30 ora italiana, dunque tra pochissimi istanti.

L’evento legato alle Nomination Oscar 2025 è stato pianificato più tardi del previsto perché, considerata la gravissima emergenza incendi che ha colpito l’America e in particolare Los Angeles, è stato rimandato per ben due volte sino alla data fissata per la giornata di oggi.

Nomination Oscar 2025: come seguire l’evento in streaming

L’annuncio delle Nomination Oscar 2025 è previsto per oggi alle 14.30 ed è trasmesso in live streaming sui siti ufficiali dell’Academy, ovvero Oscar.com e Oscars.org, oltre che sui canali social Instagram, TikTok, YouTube e Facebook. A condurre l’evento saranno Bowen Yang e Rachel Sennott, che avranno il tradizionale compito di leggere in diretta le candidature e le cinquine relative alle 23 categorie che verranno premiate.

I film favoritissimi alle Nomination Oscar 2025, che probabilmente porteranno a casa il maggior numero di candidature, sono The Brutalist, A complete unknown, Maria e Emilia Perez; per l’Italia le speranze sono tutte concentrate su Vermiglio, il film diretto da Maura Delpero che potrebbe rientrare nella cinquina come migliore pellicola internazionale.