NOMINE/ Giuseppe Cunetta è il nuovo CMO di Engel & Völkers

Giuseppe Cunetta è il nuovo Chief Marketing Officer (CMO) di Engel & Völkers. “Grazie a questa nomina, il Gruppo si arricchisce di un dirigente esperto, con grandi competenze nel campo del Digital Marketing. Il suo nuovo compito sarà quello di coordinare le attività di Branding e Marketing. Guidare l’innovazione nel settore immobiliare è sempre stato il nostro obiettivo e in lui abbiamo trovato il partner ideale per raggiungerlo”, ha affermato Sven Odia, Global CEO di Engel & Völkers.

CHI È GIUSEPPE CUNETTA?

Giuseppe Cunetta vanta un’esperienza di oltre vent’anni nel marketing, nel digitale e nell’eCommerce. Nel corso della sua carriera ha contribuito alla trasformazione di diversi marchi internazionali. Tra i suoi ultimi incarichi spiccano quelli di Executive Vice President e Chief Marketing and Digital Officer di MediaMarkt Saturn Retail Group.

Cunetta è stato a capo di una divisione di circa 800 dipendenti dislocati in 13 paesi europei, con più di 7 miliardi di euro di fatturato nel settore dell’eCommerce. In precedenza ha ricoperto posizioni manageriali sia in Europa che negli Stati Uniti, presso Ferrari, Benetton e Technogym. Cunetta, nato in Italia, è laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Salerno e ha conseguito un MBA presso la Luiss Business School of Management di Roma.

