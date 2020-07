Non dirlo al mio capo 2/ La seconda stagione torna su Rai 1 la prossima settimana?

Non dirlo al mio capo 2 andrà in onda in replica su Rai 1 a partire dalla prossima settimana? Sì! La prima rete della tv di Stato manderà in onda l’ultimo episodio della prima stagione stasera, 12 luglio 2020, e il 19 farà partire la seconda stagione. Tutto questo si può leggere sulla guida ufficiale Rai che si trova su RaiPlay e che ci mostra come la scelta sia quella di andare in avanti con le repliche in attesa di un eventuale terza stagione. Prima di poterci gustare la seconda stagione sarà però interessante tornare a goderci il finale della prima nel quale speriamo di capire meglio cosa accadrà tra Lisa Marcelli, interpretata da una straordinaria Vanessa Incontrada, e Enrico Vinci, coprotagonista della serie a cui presta volto e voce il bravissimo Lino Guanciale.

Non dirlo al mio capo 2, le anticipazioni della seconda stagione

Andiamo ora a leggere quelle che sono le anticipazioni su Non dirlo al mio capo 2. Intanto soffermiamoci un attimo sul cast. Non rivedremo più Giorgia Surina, che nella prima stagione ha interpretato l’avvocatessa penalista Marta Castelli. Ci saranno invece con maggiore continuità sia Rocco Tancredi (Antonio Gerardi) e Nina Valentini (Sara Zanier) che se nella prima stagione erano guest star nella seconda saranno invece presenze fisse. Tra i nuovi protagonisti invece vedremo la splendida Aurora Ruffino che interpreterà la giovane assistente di Nina a Londra, Cassandra Reggiani. Gli altri ingressi in corsa saranno quelli di Massimo Altieri (Gianmarco Saurino), Diego Venturi (Iago Garcia), Giorgio scontenti (Alessio Di Clemente) e Aurora Luchetti (Beatrice Vendramin). Non vedremo più invece i personaggi interpretati da Andrea Bosca, Federico Riccardo Rossi, Gloria Radulescu, Miriam Candurro, Massimo De Francovich, Magdalena Grochowska, Francesca De Martini, David Capoccetti e Daniele Rompello. Il piccolo Giuseppe Marcelli invece non sarà più interpretato da Davide Pugliese ma da Christian Monaldi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA