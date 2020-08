Non dirlo al mio capo 3 ci sarà?/ Anticipazioni: Incognita Lino Guanciale: possibili new entry

Non dirlo al mio capo 3 si farà? I dubbi permangono, ma comunque ci sono anche delle certezze. La prima e inequivocabile è quella legata agli ascolti della serie con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La prima stagione, andata in onda tra aprile e maggio 2016, ha spesso superato i sei milioni di telespettatori con lo share che ha ballato su una media del 25%. La seconda ha avuto minor successo ma ha comunque raggiunto buoni livelli ballando su una media di quattro milioni e mezzo di telespettatori con lo share attorno al 21%. Inoltre anche le repliche andate in onda in questo periodo hanno avuto un ottimo successo di pubblico. Diventa dunque molto importante capire che con questi risultati andare avanti sarà un successo garantito.

Non dirlo al mio capo 3 si farà? Tutti i dubbi

Nonostante queste certezze attorno a Non dirlo al mio capo 3 ci sono dei dubbi. La serie ha subito un calo degli ascolti, anche se non significativo, tra la prima e la seconda stagione. Questo ha dimostrato come gli argomenti iniziano a scemare e come se l’idea della prima stagione sia stata vincente oggi forse c’è meno di raccontare. Come capita spesso in questo caso se si vuole andare avanti si procede a un forte cambiamento sia di trama che di personaggi. Tra quelli che sembrano essere più in bilico c’è Lino Guanciale, non però per decisione della produzione visto che l’attore sembra intenzionato a lanciarsi in avventure nuove.



© RIPRODUZIONE RISERVATA