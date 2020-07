Non dirlo al mio capo/ Anticipazioni 12 luglio: la verità nascosta su Enrico (finale)

NON DIRLO AL MIO CAPO ANTICIPAZIONI DEL 12 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 12 luglio 2020, andranno in onda gli ultimi due episodi di Non dirlo al mio capo, in replica. Saranno l’11° e il 12°, dal titolo “Occhio per occhio, cuore per cuore” e “A carte scoperte“.

EPISODIO 11, “OCCHIO PER OCCHIO, CUORE PER CUORE” – Lisa riceve una nuova visita di Virginia: ha scoperto che ha ricevuto i soldi dell’assicurazione sulla vita del marito e ne vuole una parte. Le presenta poi Paolo, il figlio che dice di aver avuto da Alberto. Dopo essersi consultata con Enrico, Lisa decide di riconoscere Paolo e dargli così la possibilità di avere una parte del denaro. Intanto, Lisa ed Enrico si avvicinano ancora di più, ma l’avvocato si tira indietro di fronte ad una notte di passione. Poi le confessa di avere un segreto legato al periodo vissuto a Londra, ma senza rivelarle di che cosa si tratta. Nel frattempo, Giusto inizia a peggiorare sempre di più ed Enrico cerca di stargli vicino, anche se poi finirà per esplodere di rabbia.

EPISODIO 12, “A CARTE SCOPERTE” – Enrico affronta la morte del padre, anche se non manifesta alcun dolore. Lisa decide di stargli accanto e gli confessa anche di amarlo, anche se sa bene che non cambierà mai, nemmeno per amore. Intanto, Enrico riceve la visita di Emiliano, un vecchio socio di Giusto che pretende di avere una parte delle quote dello studio legale. Solo in seguito si scoprirà che in realtà Enrico ed Emiliano sono più intimi di quanto potrebbero pensare e che Giusto ha nascosto un’importante verità al figlio. Anche Lisa dovrà fare i conti con una batosta inaspettata quando scoprirà che Enrico in realtà è sposato.

NON DIRLO AL MIO CAPO, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana in Non dirlo al mio capo: Enrico (Lino Guanciale) continua a mentire a Lorenzo, a cui non ha rivelato la verità sulla sua identità. Tornato a Napoli, l’avvocato si imbatte in Fabrizio (Andrea Bosca), che vede aggredire un uomo. Solo in seguito scopre che si tratta del padre e che il motivo del suo odio riguarda una villa a Positano, che il genitore ha deciso di intestargli. Salvo poi chiedergliela indietro per venderla e dare il ricavato ai figli avuti dalla seconda moglie. Enrico decide di assumere il caso, mentre Romeo (Saul Nanni) decide di mettere fine alla sua relazione con Greta. Intanto, fra Mia (Ludovica Coscione) e Giacomo (Daniele Rampello) scatta un bacio. Marta (Giorgia Surina) invece cerca di capire da Lisa (Vanessa Incontrada) il perchè dei viaggi di Vinci a Roma, ma la donna decide di non rivelarle nulla.

Marta di contro le svela che l’insegnante ha un figlio segreto, mentre Enrico chiude il caso di Fabrizio con successo. Enrico cerca di dimenticare l’ultimo bacio con Lisa e si occupa del caso di Rocco, il marito di Perla (Chiara Francini). L’uomo ha intenzione di chiedere il divorzio per via dei tradimenti della moglie, che di contro nega tutto a Lisa. Quest’ultima invece informa i colleghi della verità sui figli, prima che Enrico possa scoprirlo. L’avvocato però viene ferito da un uomo che ha scoperto del tradimento della moglie. Lisa inizia ad occuparsi di Enrico, ma affronta anche Perla sulle sue bugie. L’amica però l’accusa di amare ancora Enrico e di prendere in giro Fabrizio. In seguito, Perla rivela a Lisa di aver mentito al marito riguardo al tradimento e di avergli voluto nascondere solo la sua impossibilità di avere figli. Dopo un nuovo bacio, Enrico decide di allontanare Lisa ancora una volta, mentre la donna decide di lasciare l’insegnante. Fabrizio però la mette in guardia sul dolore che l’avvocato potrebbe darle ancora.

