Non dirlo al mio capo/ Anticipazioni puntate 14 giugno 2020: “La vita che verrà”

Pubblicità

Non dirlo al mio capo torna in onda tra una settimana in replica su Rai 1 quando il calendario ci dirà domenica 14 giugno 2020. Gli episodi in questione saranno il numero 5 e 6 della prima stagione, rispettivamente dal titolo “La vita che verrà” e “Premio o punizione”. Questi andarono in onda per la prima volta sempre su Rai 1 il 12 maggio del 2016 sfiorando i sei milioni di telespettatori collegati con uno share del 24.75%. Il primo episodio è diretto da Giulio Manfredonia e scritto da Elena Bucaccio così come il secondo. Saremo così al giro di boa della stagione, che vedrà dopo altre tre serate per arrivare al finale di stagione. Di certo c’è grande curiosità per chi non ha mai visto la serie, anche se va ricordato che su RaiPlay questa si può trovare già completa così come la seconda stagione.

Pubblicità

Non dirlo al mio capo, la trama delle puntate del 14 giugno 2020

Ora andiamo a vedere la trama delle nuove puntate di Non dirlo al mio capo. Nel primo episodio, dal titolo “La vita che verrà” vedremo Lisa continuamente disturbata sul cellulare. Sono uomini che le chiedono di uscire a cui lei stessa ha dato il numero alla festa dello studio. Intanto Enrico dopo aver passato la notte insieme a una ragazza la tratta con grande indifferenza, cacciandola praticamente di casa. Nel secondo episodio, dal titolo “Premio o punizione”, Lisa scoprirà che Fabrizio insegna nello stesso istituto dove va sua figlia. Nonostante questo non le sia affatto indifferente la donna pensa ancora a Enrico anche se quest’ultimo ha un rapporto con lei piuttosto freddo e a tratti anche aggressivo. Sarà dunque Fabrizio l’uomo che l’aiuterà presto a dimenticare quanto accaduto in precedenza?



© RIPRODUZIONE RISERVATA