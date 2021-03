Non è l’Arena/ Anticipazioni e ospiti 21 marzo: Manuela Arcuri, caso Fabrizio Corona e…

Tanta carne al fuoco nella puntata di oggi di “Non è l’Arena” su La 7. Massimo Giletti continua ad occuparsi del caos vaccini dopo lo stop&go con il siero AstraZeneca: a fare il punto della situazione saranno Luca Pani, ex direttore generale dell’Aifa, il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, il vignettista Vauro, l’immunologa Antonella Viola, il professor Carlo Cottarelli, lo chef Giorgio Locatelli ed il dottor Andrea Mangiagalli.

Massimo Giletti “ordinanza Corona? Errata”/ “Era programma della d’Urso non il mio”

A proposito di vaccini è destinato a suscitare scandalo quanto sta accadendo in Calabria, con la categoria dei donatori di sangue vaccinata benché non risulti essere presente in alcuna lista preferenziale del piano vaccinale. Ne parleremo ancora Pierpaolo Sileri, il sindaco di Napoli e candidato governatore in Calabria Luigi De Magistris, il commissario alla Sanità calabrese Guido Longo ed il giornalista Lino Polimeni.

Massimo Giletti su Alberto Tarallo e Ares Gate/ "Mi disse che Rosalinda Cannavò..."

Non è l’Arena, anticipazioni e ospiti 21 marzo

Sempre collegato alla pandemia il caso Benotti: Giletti approfondirà i rapporti tra l’ormai ex commissario all’emergenza Arcuri e Mario Benotti, giornalista Rai in aspettativa non retribuita, presidente del Consorzio di ricerca pubblico privato Optel e firma di “FarodiRoma”, indagato con altre tre persone dalla procura di Roma per la maxi-commessa delle mascherine fatte arrivare dalla Cina. Gli ultimi aggiornamenti parlano dell’arresto di 6 persone, tra Taranto e Roma, per un’inchiesta sulle forniture di mascherine alla Regione Lazio. A dire la loro Sandra Amurri, Nello Trocchia, Roberta Angelilli e Pier Luigi Stefani.

Rocco Casalino scappa da inviata La7/ Video, portavoce dribbla le domande su Benotti

Non solo cronaca e pandemia nella puntata di oggi di “Non è l’Arena”: Massimo Giletti tornerà a parlare di una vicenda che gli sta particolarmente a cuore come quella di Fabrizio Corona, ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano ma destinato a tornare in carcere. A commentare la vicenda Ivano Chiesa, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Stefania Andreoli e l’ex compagna del “re dei paparazzi”, Asia Argento. Tra i momenti clou della puntata l’intervista esclusiva a Manuela Arcuri, già attrice di punta della scuderia Ares. Con lei si parlerà del giallo della morte di Teodosio Losito: un caso scoppiato al Grande Fratello Vip a margine delle dichiarazioni di Adua Del Vesco, ex inquilina della Casa che aveva parlato di una presunta setta avente come vertice il patron della casa di produzione nonché compagno di Losito, Alberto Tarallo, descritto come “Lucifero”. La Procura di Roma indaga per istigazione al suicidio. In studio la criminologa Roberta Bruzzone e Alessandro Cecchi Paone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA