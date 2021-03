Fabrizio Corona arrestato e ricoverato/ “Non vuole pagare una punizione impropria”

Fabrizio Corona ancora ricoverato in psichiatria al Niguarda dopo il profondo taglio al braccio e la colluttazione con i poliziotti in seguito al suo arresto. L’ex re dei paparazzi, destinato a tornare in carcere in virtù della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha revocato i domiciliari, prosegue lo sciopero della fame dal letto di ospedale. «Quale percorso e quale progetto “riabilitativo” è previsto per le persone come Fabrizio Corona? Chiudere in cella il problema e buttare la chiave è un atto di grande irresponsabilità…», il messaggio comparso sull’account Instagram dell’ex agente fotografico, che non è gestito dallo stesso, ma dal suo staff.

Elettra Lamborghini, come cura il Covid?/ Ecco ciò che condivide su Instagram

«Fabrizio Corona personaggio pubblico non gradito a tanti…», prosegue il post che non è stato firmato. «Esiste la legge e va osservata: vero. Chi ha il potere però di decidere della vita altrui dovrebbe tenere in considerazione TUTTI questi elementi, non è cosi?». Il riferimento è al quadro personale e familiare molto difficile dello stesso.

"Fabrizio Corona ha rischiato di ammazzarsi"/ L'avvocato: "Ora è in psichiatria e..."

FABRIZIO CORONA “PUNIZIONE IMPROPRIA”

Fabrizio Corona comunque vuole continuare a lottare. «Ci ha comunicato che non ha alcuna intenzione di “pagare” anche questa volta per una punizione così impropria…», prosegue il post pubblicato su Instagram. Intanto l’avvocato Ivano Chiesa sarà a Non è l’Arena di Massimo Giletti per fare il punto della situazione proprio alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni. «Non è il caso di ironizzare su una vicenda umana e giudiziaria così grave», ha detto a Dagospia. Poi in merito all’arresto del suo assistito ha ribadito: «È profondamente sbagliato e ingiusto e ignora il parere di tutti gli esperti incaricati dallo stesso Tribunale». Ieri su Instagram il legale ha annunciato nuove rivelazioni in merito alla vicenda giudiziaria di Fabrizio Corona, che peraltro ha rischiato grosso ferendosi al braccio, come lui stesso ha raccontato. Dopo essersi inferto un profondo taglio, si è cosparso il viso di sangue, ma se avesse sbagliato avrebbe potuto tagliare un’arteria e quindi oggi staremmo parlando di una tragedia.

LEGGI ANCHE:

Alba Parietti/ “Se vado in pensione chi caz*o insulterete? Continuo con la tv!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA