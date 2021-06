Non è l’Arena/ Anticipazioni e ospiti 6 giugno: Ares gate, caso Grillo, Di Fazio e…

“Non è l’Arena” torna oggi su La7 con una nuova puntata in cui si parlerà in primis dei vitalizi. Il conduttore Massimo Giletti intervisterà l’ex presidente della Regione Lombardia e già senatore Roberto Formigoni, a cui è stato restituito il vitalizio nonostante la sua condizione definitiva per corruzione. Dalle anticipazioni è emerso che in studio poi si affronterà anche il dibattito sul rapporto tra il diritto e la questione morale. Parteciperanno Peter Gomez, Luca Telese e Domenico Menorello. Ma tra gli ospiti di “Non è l’Arena” spicca anche il produttore cinematografico Alberto Tarallo, che racconterà la sua verità sull’Ares gate in un’intervista esclusiva.

La puntata di oggi di “Non è l’Arena” prevede una riflessione sull’attualità politica ed economica, infatti la protagonista del faccia a faccia con Massimo Giletti sarà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e data in ascesa dai sondaggi politici.

NON È L’ARENA, ANTICIPAZIONI E OSPITI 6 GIUGNO: DI FAZIO E GRILLO

La nuova puntata di “Non è l’Arena” si preannuncia ricca di ospiti e di temi. Per quanto riguarda questi ultimi, il conduttore Massimo Giletti approfondirà anche il caso Antonio Di Fazio, il manager dalla doppia vita che è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver drogato e poi abusato di alcune giovani donne. Le indagini si sono allargate sul fronte economico e sui presunti rapporti dell’imprenditore con alcune persone legate alla criminalità organizzata. In questo caso se ne parlerà con Nello Trocchia, Luca Telese, Paolo Crepet e Nunzia De Girolamo. Ma ci sono novità importanti anche sul caso Ciro Grillo. La procura di Tempio Pausania ha chiesto che lui e i tre amici indagati per stupro di gruppo ai danni di una studentessa e di violenza sessuale ai danni della di lei amica vengano processati. In questo caso il dibattito verrà affrontato in studio con Alessandro Cecchi Paone, Ritanna Armeni, Annalisa Chirico, Hoara Borselli e Anna Lou Castoldi.

