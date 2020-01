Non è l’Arena/ Anticipazioni ospiti: Skioffi e bufera Junior Cally (26 gennaio 2020)

Torna “Non è l’Arena”, il programma condotto su La7 da Massimo Giletti. Oggi va in onda la 14esima puntata della terza edizione del talk show in cui si commentano fatti di attualità con ospiti in studio. La puntata però andrà in onda in forma ridotta, perché alle 23 comincia la “maratona Mentana” dedicata alle Elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Non si potrà dunque parlare di politica, motivo per il quale sono stati scelti altri due temi per oggi. Uno è il Festival di Sanremo 2020 con le recenti polemiche sulle frasi pronunciate da Amadeus riguardo la conferenza stampa, per le quali ha già chiesto scusa. In studio ci saranno Michelangelo Tommaso, Red Ronnie, Roberta Bruzzone e Paolo Giordano. Ma si parlerà anche delle truffe amorose, riprendendo il caso della primavera scorsa di Mark Caltagirone, con lo scandalo che ha travolto Pamela Prati. Versione ridotta, ma comunque tanta carne al fuoco…

NON È L’ARENA, DALLA VERITÀ DI SKIOFFI ALLA BUFERA JUNIOR CALLY

Per quanto riguarda in particolare il segmento dedicato al Festival di Sanremo 2020, “Non è l’Arena” si occuperà anche delle polemiche scoppiate attorno alla partecipazione di Junior Cally, nella bufera per i testi di alcune sue canzoni. L’inviata del programma di Massimo Giletti ha raggiunto il cantante per chiedere un suo commento in merito alle polemiche delle ultime settimane. A proposito di polemiche in musica, i riflettori si accenderanno su quanto accaduto ad Amici. «C’è anche lui, Skioffi, il rapper escluso da Amici. Viene a dire la sua verità: perché è stato escluso da Amici? Ne parliamo tra poco», dice il conduttore mentre si prepara in vista della puntata di oggi. E infatti è comparso anche un tweet del programma: «Massimo Giletti ci anticipa un’ospite dell’ultima ora: il rapper Skioffi, che verrà a spiegare i motivi della sua eliminazione da “@AmiciUfficiale”. Tra pochissimo su @La7tv».





© RIPRODUZIONE RISERVATA