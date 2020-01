Skioffi eliminato ad Amici 19?/ “Non canto da 4 settimane e…”

Skioffi eliminato ad Amici 19? Sembra proprio che la puntata che andrà in onda oggi vedrà il cantante protagonista ma non in positivo. In realtà, se proprio vogliamo dirla tutta, non c’è mai stato molto spazio per lui nel programma se non all’inizio quando è finito sotto accusa per il suo passato ed è stato poi graziato tanto da entrare nella scuola di Amici 19 con l’intento di mostrare il suo vero istinto e la sua arte ma senza ottenere molto. Fino a dicembre lo abbiamo visto spesso scendere in campo ma poi su di lui è calato il sipario ed è ormai un mese che non viene schierato nemmeno dai compagni. Questo non gli permette di avere la giusta visibilità per colpire il pubblico e, quindi, finire nel dimenticatoio. A quanto pare sarà proprio questo il suo destino perché oggi le cose non andranno meglio.

In un primo momento Skioffi ad Amici 19 verrà chiamato in causa per via di un video in cui disprezza Giulia sentendola in un pezzo e, in particolare, rappare uno dei suoi passaggi. La bella cantante finirà in lacrime per via di queste dichiarazioni perché convinta che Skioffi fosse un amico. A peggiorare la sua giornata già complicata ci ha pensato proprio la sfida a squadre. Secondo quanto riporta il Vicolo delle News sembra che alla fine oggi la squadra di Gaia Gozzi finirà ancora per perdere e a quel punto tutti coloro che non sono stati ammessi finiranno in sfida, Skioffi compreso. Per lui la permanenza nella scuola finirà proprio oggi visto che sia lui che il nuovo arrivato Ayoub vengono eliminati dopo un veloce esame e il no della commissione. Questo basterà a mettere fine alle polemiche sulla partecipazione di Skioffi? Forse chi vedeva in lui una vittima sacrificale per gli ascolti alla fine aveva ragione?

LO SFOGO CON ANNA PETTINELLI

Già in settimana Skioffi aveva dato dei cenni di ripensamento riguardo al suo percorso. I professori stanno spingendo i cantanti a dare tutto in vista della fine della prima fase e dell’arrivo del serale e proprio Anna Pettinelli ha avuto modo di parlare con lui ed è a quel punto che Skioffi ha rivelato che sabato cantando Per colpa di chi di Zucchero, si è divertito come un matto ma prendo un 5 come voto dai giudici e questo lo ha fatto pensare soprattutto perché i suoi compagni spesso tendono a sottovalutare il suo talento trovandolo forte sui suoi inediti ma non sulle cover e questo lo fa rimanere molto male visto che significa non essere schierato in sfida. Anna Pettinelli gli ha consigliato di darsi da fare ma senza molto successo alla luce di quanto accadrà oggi pomeriggio.



