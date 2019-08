Nonna Joe Bastianich show con la chitarra/ Video, i fan: “Ecco da chi hai preso”

Quella per la musica dev’essere evidentemente una passione della famiglia Bastianich: non solo Joe, ma anche nonna Erminia, infatti, si è dimostrata capace di suonare a ritmo la chitarra e di intonare un motivetto che ha mandato in visibilio i followers dell’ormai ex giurato di MasterChef. Proprio sulla pagina Instagram del nuovo volto di Italia’s go talent ha fatto la sua comparsa poco fa un video che immortala la nonna di Joe impegnata in quella che il nipote, con la sua consueta vena ironica, non manca di definire una “jam session”. Il significato di questa definizione? Ecco, per i non addetti questa locuzione viene utilizzata in riferimento ad una “riunione di virtuosi del jazz, che si cimentano in variazioni improvvisate su un tema”. Un po’ come dire: nonna Erminia ci sa fare quando si parla di musica…

Nonna Joe Bastianich, fan in delirio

Il video di nonna Erminia alla chitarra nel giro di un paio d’ore è stato già visualizzato oltre 14mila volte dai frequentatori di Instagram. Molto bello il gesto di un’ex compagna di lavoro di Joe Bastianich, quella Antonia Klugmann che come lui ha deciso di lasciare MasterChef, benché dopo una sola stagione da giudice del talent culinario. Ma anche molta gente comune ha voluto manifestare apprezzamento per le qualità artistiche di nonna Erminia. C’è chi ha commentato:”Ora si capisce da chi ha preso Bastianich”. Qualcuno ha notato:”La gambetta su e giù… mi fa impazzire”. Per altri invece la vicenda si è trasformata in qualcosa di sentimentale:”Me la cantava sempre mio nonno…. Che colpo al cuore…..”. E ancora:”Semplicemente fantastica. Sei fortunato a poter godere ancora della compagnia della nonna”. E voi, cosa ne pensate di nonna Erminia?





