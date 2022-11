Nonna Rosetta dei video di Casa Surace è morta/ L’ultima apparizione

L’ultima apparizione di nonna Rosetta dei video di Casa Surace prima della scomparsa

Lutto per Casa Surace per la morte di Nonna Rosetta, venuta a mancare a 89 anni. La notizia è stata confermata a Fanpage.it da “Casa Surace” che, poi, su Instagram, ha dedicato un toccante messaggio di addio a nonna Rosetta che, da otto anni, era diventata popolarissima con i video “nord-sud” e con le numerose promozioni del gruppo Casa Surace. I suoi video sono diventati talmente famosi da essere stati tradotti anche in cinese e portoghese. L’ultima apparizione di nonna Rosetta risale a un mese fa ed aveva come tema il risparmio energetico.

“Ora quando vado al supermercato mi fermano tutti per un selfie, non posso camminare: è una cosa pazzesca, anche se a me fa piacere. Sono sempre circondate dai giovani e questo mi fa stare bene”, aveva raccontato nonna Rosetta che era stata ospite sia di Vieni da me che di Pomeriggio 5.

L’addio di Casa Surace a nonna Rosetta

Con una foto di nonna Rosetta pubblicata sul profilo Instagram ufficiale, Casa Surace ha detto addio alla nonna più famosa d’Italia con un toccante post che, in poco tempo, è diventato virale con tantissimi utenti che, in queste ore, stanno salutando l’amatissima nonna Rosetta.

“Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica.

E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Addio nonna Rosetta”.













