Nordafricano ucciso per un complimento a una ragazza/ Sprangate e coltellate

Delitto a Ragusa, nelle campagne di Vittoria, dove, presso una discoteca, un giovane immigrato nordafricano è stato ucciso a sprangate e a coltellate. L’omicidio, stando alle informazioni raccolte dal “Corriere della Sera”, sarebbe legato a un complimento che il ragazzo avrebbe rivolto a una giovane originaria della Romania in occasione della festa di Capodanno andata in scena presso il locale “La Dolce Vita”, in contrada Alcerito. Un apprezzamento che non sarebbe stato accolto favorevolmente da alcuni individui che circondavano la sua destinataria, tanto che di lì a poco la situazione è degenerata ed è divenuta teatro di violenza.

A contattare i carabinieri sono stati i proprietari della discoteca e, contestualmente, alcuni dei partecipanti al party di inizio 2023. Purtroppo per il nordafricano ucciso i colpi ricevuti si sono rivelati fatali e, spiega il “CorSera”, ancora non è chiaro se l’uomo sia stato ferito nel corso di una rissa o se, invece, sia stato preso di mira, nell’ambito di una vera e propria spedizione punitiva organizzata da un gruppo di giovani romeni.

NORDAFRICANO UCCISO A COLTELLATE PER UN COMPLIMENTO A UNA RAGAZZA: INTERROGATORI IN CORSO PER INDIVIDUARE I COLPEVOLI

Pare che il locale teatro della tragedia già in passato abbia ospitato violente risse fra gruppi di cittadini stranieri. Il nordafricano ucciso sembra che non avesse con sé i documenti, infatti i carabinieri del Nucleo operativo di Vittoria e del Nucleo investigativo di Ragusa stanno tentando di identificarlo per mezzo delle testimonianze dei presenti in loco al momento dell’accaduto.

È il “Corriere della Sera” a rendere ancora noto che le indagini sono in questo istante coordinate dal sostituto procuratore Silvia Giarrizzo. In queste ore sono ancora in corso gli interrogatori da parte degli inquirenti per provare a risalire agli autori del delitto, nel quale, come sottolineato, è stato ucciso un giovane nordafricano immigrato, “reo” di avere rivolto un apprezzamento a una ragazza romena.

