Norvegia: “Navi russe nei nostri mari”/ “Spiano le infrastrutture energetiche NATO”

Il primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Støre, in un’intervista rilasciata per Politico e pubblicata sulle pagine della sua versione europea, ha avvertito della crescente minaccia che le navi russe rappresentano per la sicurezza nazionale norvegese. L’allarme, inoltre, è arrivato poche ore dopo che gli stati dell’Unione Europea hanno annunciato l’intenzione di espandere la produzione di energia green eolica nel Mare del Nord, sottolineando, per voce del cancelliere tedesco Olaf Scholz, come garantire la sicurezza dei nuovi impianti energetici vicino alla Norvegia sia “una questione ad alta priorità”. Un’indagine condotta da alcuni media norvegesi, danesi, finlandesi e svedesi, però, avrebbe gettato luce sul nuovo allarme.

Norvegia: “La Russia ci spia con navi civili”

Insomma, dall’indagine condotta dalla Norvegia, con l’aiuto dei paesi del nord Europa confinanti, ha evidenziato come nelle acque del Mare del Nord vi sia una vasta azione da parte della marina russa. Nella maggior parte dei casi si tratta di imbarcazioni civili, che transitano nei mari al fine, rivela (o suppone) l’indagine, di raccogliere informazioni chiave sull’attività militare e sulle infrastrutture critiche della regione, tra cui appunto i grossi impianti energetici, che nel caso dell’eolico europeo fornirebbero energia a tutta l’UE.

Secondo il primo ministro della Norvegia il transito delle navi spia russe nel Mare del Nord non sarebbe una questione nuova, sottolineando come le autorità starebbero prendendo “le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza nazionale“. Secondo il premier “la minaccia diventa sempre più rilevante [e] la stiamo seguendo da vicino con attenzione”. Dal conto suo, inoltre, ritiene anche che “la Russia, date le circostanze, [sta] dimostrando di essere pronta a correre rischi”, circostanza che richiede una “stretta collaborazione tra partner ed alleati” con la Norvegia, sottolineando il ruolo chiave che ha per la NATO. “Siamo gli occhi e le orecchie dell’Alleanza atlantica nel nord”, ha dichiarato, sostenendo che si tratta a tutti gli effetti di “una minaccia dell’intelligence della Russia”.

