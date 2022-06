Notifica elettronica/ Nuova piattaforma PagoPa per la gestione di cartelle e multe

Prossimamente per il pagamento di multe, cartelle e avvisi di pagamento potrebbe arrivare la notifica digitale. Si tratta di una innovazione prevista nella legge di bilancio 2020 che promette di far risparmiare la pubblica amministrazione costi necessari per la notifica. Il decreto e ha firmato dai Ministri Colao e Franco.

Notifica elettronica: cos’è

Si tratta di una piattaforma digitale che consentirà alla pubblica amministrazione di inviare tutte le multe in modalità telematica, comprese le cartelle e gli avvisi di pagamento. La riforma consentirà alla pubblica amministrazione di essere più rapida nelle notifiche e di rispettarne i tempi.

Le nuove tariffe delle notifiche saranno efficaci a partire dalla data in cui il decreto verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Notifica elettronica: i vantaggi della notifica digitale

La notifica digitale è una tipologia di notifica economica che consente di velocizzare i tempi e abbassare i costi. Chi non ha una casella di posta elettronica pec potrebbe pagare un prezzo di 3,40 euro mentre chi è dotato della posta elettronica certificata pagherà soltanto 2 euro, il prezzo è suddiviso per la spedizione di cartella e per la gestione della piattaforma.

Gli importi richiesti per la notifica considerano i costi di gestione per l’elaborazione degli atti e dei provvedimenti oltre che per il deposito. Sarà PagoPa ad occuparsi della gestione della piattaforma.

Le spese sono a carico del destinatario sia per le cartelle, che per gli avvisi che per le intimazioni di pagamento oltre che le somme spettanti al gestore della piattaforma che si occupa del servizio di notifica, quelle di chi fornisce il servizio universale, i costi degli avvisi cartacei.











