Notte della Luna 2021, diretta video streaming/ Orario osservazione e missioni Nasa

La chiamano Notte della Luna perché è il giorno in cui ammirare il “nostro” satellite. L’appuntamento è per oggi, sabato 16 ottobre 2021. Non c’è un orario specifico perché l’evento, istituto nel 2010, prevede diversi eventi e iniziative. Ad esempio, nella nottata di oggi ci si può collegare sui canali della Nasa per ammirare la Luna da ogni angolo. L’International Observe the Moon Night 2021, questo il nome ufficiale, è infatti un’occasione secondo l’agenzia spaziale americana per «incoraggiare l’osservazione e l’apprezzamento, oltre che capire il suo collegamento con le esplorazioni della Nasa e le sue scoperte». Quindi, è stato messo a disposizione un punto di vista particolare, quello cioè del Marshall Flight Center in Alabama, che è il centro di ricerca della Nasa.

Origine Covid, Cina esaminerà migliaia di campioni di sangue/ Su indicazione dell'Oms

All’1 di stanotte comincerà una diretta video streaming su YouTube e su Facebook per osservare tutti insieme la Luna. I telescopi saranno puntati sul satellite, di cui saranno spiegati tutti i particolari. Ma verranno fornite ulteriori informazioni su Viper, la prossima missione della Nasa che ha l’obiettivo di cercare l’acqua sulla superficie lunare.

Famiglie di vaccinati proteggono bambini da Covid/ Rischio contagio fino a -97%

NOTTE DELLA LUNA 2021 PER CELEBRARE IL NOSTRO SATELLITE

Durante la diretta della Notte della Luna 2021 interverranno ospiti ed esperti del settore anche per discutere della missione Artemide, che porterà per la prima volta dal 1972 esseri umani sulla Luna. Ad esempio, verrà portata la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna. Per l’occasione verranno usate tecnologie innovative per esplorare nuove zone della superficie lunare che non sono mai state scoperte prima. Dunque, la Notte della Luna 2021 è anche l’appuntamento per parlare delle prossime missioni e quindi delle nuove sfide spaziali. «È un momento straordinario per celebrare la Luna con tutte le persone sulla Terra, che sia da casa, all’aperto, online o ovunque ci si trovi», ha aggiunto la Nasa.

"Bambino non vaccinato meno a rischio di 70enne vaccinato"/ Gli studi su Covid ed età

In Italia sono stati organizzati centinaia di eventi dal vivo. L’Unione Astrofili Italiani (Uai), partner ufficiale della nottata lunare segnala, ad esempio, le due postazioni nel cuore di Rocca di Papa e sul lago di Nemi, a Roma, offerte dall’Associazione Tuscolana di astronomia, ma ci sono tanti eventi dal Nord al Sud con cui celebrare la Notte della Luna 2021.





© RIPRODUZIONE RISERVATA