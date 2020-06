Notting Hill, Hugh Grant non voleva baciare Julia Roberts/ “Bocca troppo grande”

Pubblicità

Stasera in onda su Canale 5 c’è Notting Hill, la commedia romantica diretta da Roger Michell che vede protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant. Ci sono parecchie curiosità da scoprire sulla pellicola e noi ve ne racconteremo alcune. Partiamo dalla scena della cena di compleanno. Ad Anna Scott viene fatta una domanda riguardo il guadagno per il suo ultimo film. L’attrice quantifica il cachet in 15 milioni di dollari. La cifra è in realtà quanto ha guadagnato Julia Roberts per girare Notting Hill. La casa con la porta blu dove abita William era invece l’ex dimora dello sceneggiatore di Notting Hill Richard Curtis. Riguardo invece le scene ambientate nel Ritz di Londra queste sono state realmente girate nell’albergo londinese. La particolarità sta nell’orario: tra le 2 e le 4 di notte per evitare di disturbare i clienti.

Notting Hill: Hugh Grant non avrebbe voluto baciare Julia Roberts!

Continuiamo con le curiosità, svelando che la famosa panchina del film è stata venduta all’asta. Un ragazzo australiano l’ha infatti regalata alla sua partner. Purtroppo la storia è finita e un anonimo residente di Perth ha donato la panchina alla città che si trova al «Queen Gardens». Secondo lo sceneggiatore Richard Curtis, il personaggio di Anna Scott doveva essere un ibrido di Grace Kelly e Audrey Hepburn. Il libro che William legge mentre è seduto sulla panchina del parco alla fine del film si intitola «Il mandolino del capitano Corelli» di Louis de Bernières. Questo doveva essere la successiva opera del regista Roger Michell dopo Notting Hill. Michell si è ammalato in maniera grave fino ad essere sostituito da John Madden. L’aneddoto più curioso riguarda molto probabilmente Hugh Grant che non voleva baciare Julia Roberts perché l’attrice «aveva una bocca troppo grande». La confessione è arrivata in un’intervista dopo il film.



