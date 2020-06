Notting Hill/ Video, su Canale 5 il film con Julia Roberts e Hugh Grant (12 giugno)

Pubblicità

Notting Hill va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata dal 1999 grazie ad una coproduzione tra Gran Bretagna e Stati Uniti d’America nella quale hanno investito diverse case cinematografiche tra cui la Polygram Filmed Entertainment e la Working Title Films. La regia di questo film che è stata un vero e proprio successo cinematografico è stata affidata a Roger Michell con soggetto e sceneggiatura scritta da Richard Curtis. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Trevor Jones, la fotografia è stata affidata a Michael Coulter e nel cast sono presenti Hugh Grant, Julia Roberts, Rhys Ifans, Emma Chambers, Tim McInnerny e Gina McKee.

Notting Hill, la trama del film

Ci troviamo nel quartiere londinese di Notting Hill dove un uomo di nome William si occupa della gestione della sua libreria. La sua vita nelle ultime settimane ha subito diversi intoppi soprattutto per quanto concerne l’ambito sentimentale. Infatti, William è reduce da un complesso divorzio con sua moglie ed ora è costretto a vivere in un appartamento che condivide con un eccentrico coinquilino di nome Spike. Un giorno, all’interno della sua libreria, arriva una famosa star americana del mondo del cinema di nome Anna Scott. Poco dopo i due si incontrano nuovamente per strada o per meglio dire si scontrano con William che fa cadere un po’ del suo te addosso alla famosa star.

Per risolvere il problema, l’uomo decide di proporgli la possibilità di andare a casa sua e quindi pulire la macchia. Anna decide di accettare e quindi si ritroveranno poco dopo in casa di William per lavare o quantomeno smacchiare quell’alone. Poco dopo Anna esce di casa per tornare al suo hotel, ma prima di andare via bussa nuovamente alla casa di William e si lascia andare in un bacio così improvvisato che si dimostra molto appassionato.

Proprio in quel momento stava rientrando in casa il suo coinquilino il quale è rimasto sbigottito della presenza della donna e soprattutto del bacio che i due si sono dati. La star americana chiede a William e soprattutto al coinquilino di mantenere il massimo riserbo su quanto successo altrimenti si ritroverebbero su tutte le prime pagine dei giornali e quindi la loro tranquillità verrebbe messa a rischio. Tuttavia, quel bacio sarà l’inizio di un’incredibile ed appassionante storia d’amore che vedrà quel semplice proprietario di libreria di un quartiere di Londra innamorarsi perdutamente di una star americana amata ed apprezzata in tutto il mondo. I loro sentimenti sapranno essere più forti anche dell’enorme attenzione mediatica non appena che si scoprirà la verità su quanto sta accadendo.

