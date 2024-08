Novak Djokovic, chi è la moglie del tennista

Oltre 20 slam in carriera, il fenomeno serbo non è ancora sazio e oggi si giocherà la finale alle Olimpiadi di Parigi 2024 contro Carlos Alcaraz, da molto definito il suo successore, e a fare il tifo per Novak Djokovic ci sarà l’immancabile moglie Jelena Ristic, donna della vita di Nole che il fuoriclasse ha conosciuto tanti anni fa, una conoscenza che risale fin ai tempi delle scuole. Avevano 18 e 19 anni e frequentavano le scuole superiori e dopo essersi fidanzati, per poi non lasciarsi mai più, hanno comunque seguito le loro ambizioni, Novak Djokovic ha continuato a crescere nel tennis fino a diventare quello che oggi tutti conosciamo, la futura moglie Jelena Ristic ha invece deciso di proseguire gli studi a Milano in Business e Management all’Università Bocconi.

L’amore tra Novak Djokovic è decollato con la donna che è divenuta ufficialmente sua moglie nel 2014, quando lei era già incinta e dopo pochi mesi è nato il figlio Stefan, mentre tre anni più tardi la coppia si è concessa il bis con la figlia Tara che ha visto la luce, i piccoli vengono sempre protetti dalla coppia che non ama l’esposizione per quanto riguarda la vita privata.

Jelena Ristic e l’amore con Novak Djokovic: “E’ la mia psicologa”

Da anni la storia d’amore tra la modella e il tennista prosegue senza ostacoli, con rispetto e voglia di migliorarsi l’uno con l’altra, Jelena Ristic e Novak Djokovic in svariate occasioni hanno commentato il loro amore, con il serbo che ha definito la moglie come la sua psicologa, attribuendo grandissima importanza alla sua figura

Riguardo alla grande carriera vissuta con la moglie sempre al suo fianco, Novak Djokovic ha svelato qualche segreto: “Tutti sperano di avere la formula segreta: molti parlano di duro lavoro, io dico lavoro intelligente, ho capito cosa funziona per me, ho studiato campioni di sport diversi degli ultimi 50 anni che hanno avuto problemi simili a me, avversità e risultati che non arrivano”.

