Chi sono Stefan e Tara, figli di Novak Djokovic/ Il tennista: “Il mio cuore si spezza quando devo partire…”

L’ennesimo traguardo di una carriera immensa è a portata di mano; alle ore 15 di oggi – 14 luglio 2024 – Novak Djokovic scenderà in campo contro Carlos Alcaraz per la finale di Wimbledon 2024. Si prevede uno scontro titanico, due generazioni a confronto; uno stimolo in più per il serbo lo si può intuire da una sua recente intervista dove in maniera decisamente toccante si è espresso a proposito dei figli, Stefan e Tara, nati dal matrimonio con Jelena Ristic.

DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC/ Video streaming tv: bis di Carlos o ottava gioia Nole? (Wimbledon 2024, 14 luglio)

Era lo scorso anno quando Djokovic – in un’intervista riportata da Europost – spiegava come, essendo arrivando nelle fasi cruciali della sua carriera, siano differenti le motivazioni alla base della sua voglia di vincere. In particolare, il campione serbo si è soffermato sulla lontananza dalla famiglia e in particolare dai figli Stefan e Tara: “Ho bisogno di motivazioni diversi nelle fasi finali rispetto a 5, 10 anni fa; la mia vita sta cambiando: ho due figli di 9 e 6 anni e mi si spezza il cuore quando devo partire”.

Jelena Ristic, chi è la moglie di Novak Djokovic/ Lui: "E' come la mia psicologa e poi..."

Novak Djokovic, i figli Stefan e Tara come stimolo ulteriore per la voglia di vincere

Evidente e comprensibile il pensiero di Novak Djokovic che in questi anni, con sua moglie Jelena Ristic, oltre a gioire per i traguardi sportivi ha anche allargato la bellezza della famiglia con due splendidi figli (Stefan e Tara). Motivo lecito per accusare ulteriormente la lontananza e dunque, la voglia di vincere, è quasi diventata l’unico modo per giustificare e riuscire a convivere con la nostalgia. “Sono emozioni con cui devo convivere e che devo accettare quando viaggio, quindi quando gioco un torneo voglio assolutamente vincere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA