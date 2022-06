Novoli, uccide la moglie con una coltellata e scappa/ Trovato morto carbonizzato

Un altro femminicidio. Si allunga la scia di sangue. Stavolta la vittima è una donna di 38 anni, uccisa a Novoli dal marito. Lei si chiama Donatella Miccoli, lui Matteo Verdesca, suo coetaneo. L’omicidio è avvenuto nella loro abitazione, poco prima delle 2. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo investigativo, della compagnia di Campi Salentina e della stazione di Novoli, la coppia e i loro due figli erano stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi. Tornati a casa, i vicini di casa li avrebbero sentiti litigare.

18enne morta per malore dopo una festa/ Padre: "Medico le ha dato un tranquillante"

Al culmine della lite avrebbe ucciso la moglie con una coltellata, poi si è allontanato a bordo della sua auto. Infatti, quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, l’uomo non era in casa, la donna era già morta e i due bambini, 2 e 7 anni, dormivano. Dopo aver ucciso la moglie, Matteo Verdesca sarebbe andato dalla madre, a Veglie, dicendole: “Mamma, ho fatto un casino”, per poi allontanarsi e far perdere le sue tracce. È stata proprio la mamma a chiamare le forze dell’ordine e a raccontare quanto accaduto.

George Floyd, come è morto/ Ucciso negli Usa da un agente con il ginocchio sul collo

“ERA MOLTO GELOSO, A TRATTI MORBOSO”

Nel frattempo, si era già messa in moto la macchina delle ricerche. Mentre l’abitazione veniva messa sotto sequestro anche per consentire i rilievi della scientifica, partiva la caccia all’uomo, anche con l’aiuto di un elicottero del Sesto nucleo elicotteri di Bari. Matteo Verdesca è stato poi trovato morto carbonizzato nell’auto con cui era scappato, anch’essa bruciata, alla periferia di Novoli. Quindi, al vaglio degli inquirenti l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. Alcune persone che conoscevano la coppia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, descrivono l’uomo come “molto geloso, a tratti morboso”.

Derek Chauvin chi è/ Ex poliziotto uccise George Floyd ma evita ergastolo: ha patteggiato

Si era sposato con Donatella Miccoli nel 2013, ma era padre di un altro figlio, 18enne, nato da una precedente relazione. Ora c’è sgomento a Novoli per il femminicidio. Si tratta di un paese di appena 8mila abitanti a pochi chilometri da Lecce. “Sono un sindaco, ma sono soprattutto un uomo, un padre di famiglia, e stamattina sono letteralmente scioccato dalla notizia di questa tragedia”, ha dichiarato Marco De Luca, il primo cittadino di Novoli, il quale proclamerà il lutto cittadino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA